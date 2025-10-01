L'estafa de l'extreballador de «Decathlon»: «Roba dades personals i bancàries»

Trobar una motxilla de marca a la botiga Decathlon a un bon preu és possible, una altra cosa és que sigui gairebé gratuïta. Justament aquesta informació està circulant en forma d'anunci per tal de fer caure aquelles persones que puguin estar interessades a obtindre la motxilla a preu de ganga. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja li ha posat l'ull sobre i alerta a tota la ciutadania de l'estafa.
Els estafadors actuen de tal manera que es guanyen la confiança de les víctimes. Concretament, es fan passar per extreballadors de l'empresa esportiva i fan veure que revelen un truc secret per aconseguir la motxilla a un preu irrisori de dos euros. A més, la motxilla no és una qualsevol, es tracta de la marca The North Face, la qual si és original supera amb escreix els 70 euros.
L'Agència de Ciberseguretat ha denunciat i ha fet públic el tipus d'anuncis que es poden trobar a les xarxes. El cas que assenyala en un tuit l'agència pública es tracta d'una publicació a Facebook on l'usuari "Teresa Santiago" assegura que va treballar a Decathlon durant més de vuit anys i, ara, després que l'acomiadessin no té res a perdre i vol explicar els secrets amb els quals l'empresa "s'aprofita".
Explica que per aconseguir la motxilla només cal posar una ressenya i que Decathlon ho fa perquè arran dels aranzels estatunidencs, els magatzems europeus estan plens i necessiten buidar estoc. Per fer-ho adreça als interessats a prémer l'enllaç de la publicació.
Cal remarcar que tot i que sembli una oferta difícil de deixar escapar i, fins i tot, el raonament sembli creïble, és fals: els estafadors utilitzen tots els trucs que tenen a la mà per guanyar la confiança i fer creïble allò que no ho és.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat que sovint els anuncis inclouen enllaços que serveixen per "finalitzar la compra", però realment l'únic objectiu és robar-te les dades personals i bancàries. Per aquest motiu, des de l'entitat pública demanen que si troba un anunci amb aquestes característiques, no es faci clic, es denunciï el perfil o la pàgina que publica l'anunci i que no es comparteixin dades delicades.