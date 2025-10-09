Nova estafa amb les alertes de vacunació

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha advertit d'una nova estafa relacionada amb les alertes de vacunació per SMS o trucada. Des de Salut, demanen no proporcionar cap dada personal si es rep una trucada o notificació "suposadament del Ministeri de Sanitat" amb un avís per vacunar-te de la grip i la covid.
Adverteixen que en alguns casos la trucada es fa també amb el fals pretext d'una petició per renovar-te la targeta sanitària. "Aquestes accions estan fetes per ciberdelinqüents per fer servir fraudulentament les teves dades", exposen dels canals oficials del Departament. Per evitar aquest tipus d'estafes, si es té la voluntat de vacunar-se, és recomanable demanar hora de manera autònoma.
Quan i com em puc vacunar?
Segons informa la Generalitat de Catalunya, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 comença aquest dilluns 13 d’octubre. Enguany es farà per separat amb l'objectiu d'adaptar millor l’estratègia a la situació epidemiològica de cadascun dels virus. Per a aquelles persones que es consideren grups de risc, però, el termini ja ha començat des de mitjans del passat mes de setembre. "El període ideal per a vacunar-se són els mesos de tardor, però la vacuna també es pot rebre durant tota la temporada fins al mes de març", afirmen a través del portal Gencat.
Per demanar dia i hora per les respectives vacunacions es pot fer a través de La Meva Salut, sigui l'app o la pàgina web, o bé anant presencialment al centre d’atenció primària (CAP) de referència. Les vacunes es recomanen, en especial, a la gent gran i també les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, sobretot als professionals de la salut.
Com puc evitar ciberestafes?
Davant l'increment de les estafes digitals, Google ha fet una sèrie de recomanacions per evitar-les. Es demana desconfiar de correus electrònics i SMS desconeguts i verificar l'adreça o el número del remitent. Alhora, és recomanable pensar-s'ho dues vegades abans de fer clic en qualsevol enllaç i parar atenció a la gramàtica que utilitza el missatge.
En cas de rebre una trucada, cal penjar si ens sembla sospitosa i no accedir a “peticions urgents” que puguin amagar algun engany. D'altra banda, si ja hem estat víctimes d'una ciberestafa, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aconsella contactar amb la nostra entitat bancària per desactivar les targetes i restringir els moviments bancaris.
En cas de tenir una aplicació del banc instal·lada, és possible que es puguin desconnectar les targetes de manera independent. En qualsevol cas, és imprescindible contactar de seguida amb l'entitat bancària per protegir els diners que es puguin tenir al comte. "El següent pas és presentar una denúncia a qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra o de la Policia Local del teu municipi", afirmen des de l'Agència de Ciberseguretat.