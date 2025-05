Ni prompt ni token: el Termcat incorpora els termes en català correctes de la IA

El català, com qualsevol altra llengua, ha d'incorporar canvis constants per adaptar-se als nous temps. És en aquest sentit que el Centre de Terminologia de la Generalitat de Catalunya ha afegit recentment tot un grup de termes en l'àmbit de la intel·ligència artificial. La voluntat és fixar les formes correctes d'aquests termes en la nostra llengua i que estiguin a disposició dels usuaris.

Pel que fa als termes vinculats a les eines d’intel·ligència artificial generativa, que creen contingut, s’ha fixat bot de conversa, amb el sinònim assistent de veu, per al programa que pot plantejar preguntes per mitjà de llenguatge natural. També l'ús de petició o indicació per al text que l’usuari introdueix a l’eina (en anglès, prompt). Quant al conjunt de tècniques de redacció de les peticions, s’anomena enginyeria de peticions (en anglès, prompt engineering).

El català incorpora nous termes de la IA



Continuem estudiant més termes. Si per la vostra activitat professional sou coneixedors de l’àmbit de la IA, us animem a col·laborar-hi 👇https://t.co/Yr12t6Y4be pic.twitter.com/3ZSowvstwm — Termcat (@termcat) May 9, 2025

La unitat mínima resultant de la divisió automàtica d'un text en fragments més petits, que és utilitzada com a unitat de processament en diferents models d'intel·ligència artificial, s'anomena en català segment textual (en anglès, token). En conseqüència, el procés de divisió del text s’anomena segmentació i el complement de programari que el fa possible, segmentador.

El Termcat ha detallat que continua estudiant més termes vinculats amb la intel·ligència artificial i que la voluntat és publicar un recull en format de diccionari en línia de cara als pròxims mesos. Aquests continguts s'analitzen amb la col·laboració d'especialistes del sector i des del Centre de Terminologia es fa una crida a col·laborar-hi si es té coneixement sobre la IA.