Windows 10 desapareix: com actualitzar el sistema operatiu de l'ordinador?

El sistema operatiu Windows 10 que ha estat associat a Microsoft des que es va estrenar l'any 2015 deixarà d'estar protegit oficialment pel mateix Microsoft, que ha deixat de donar suport tècnic i d'actualitzar la seguretat del sistema per promoure el salt al Windows 11.
Tot i que la companyia ja feia dos anys que no oferia el Windows 10 per la pròxima data de caducitat del sistema operatiu, aquest encara està instal·lat en prop de la meitat dels ordinadors dels ordinadors amb sistema operatiu de Microsoft del món.
Encara que Windows 10 caduqui, fet que implica que a partir d’ara qualsevol vulnerabilitat que aparegui quedarà sense solució, l'empresa ha oferit un marc de marge d'un any durant el qual els orinadors que encara tenen aquest sistema operatiu estaran protegits amb el suport estès fins al 14 d'octubre del 2026, data per a la qual Windows 10 ja no serà una opció pel teu ordinador.
Com actualitzar-se a Windows 11
Els ordinadors que tenen la versió en extinció del Windows 10 poden canviar a la del Windows 11 sense necessitat de comprar-se un nou portàtil, tot i que no en tots es pot fer aquesta actualització. Només els equips fabricats abans del 2018 no podran instal·lar la nova versió del sistema operatiu Windows. Si el teu ordinador és del 2018 o posterior, només hauràs d'instal·lar la nova actualització del sistema, que és gratuïta i es pot completar en aproximadament una hora.
En canvi, si l’equip és del 2017 o d'abans el més segur és que no sigui compatible amb la nova versió de Windows. Per tant, hi ha diverses alternatives: comprar un nou portàtil, instal·lar Linux, un sistema operatiu lliure i gratuït, seguir utilitzant Windows 10 però sense actualitzacions de seguretat, o paga per utilitzar-lo amb seguretat només durant un any més.