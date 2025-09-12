Crítiques a Dulceida per promocionar en castellà el seu nou programa al 3Cat

Dulceida comença la seva etapa com a nova presentadora del 3Cat amb mal peu. La creadora de contingut, que serà l'encarregada de dirigir davant les càmeres el programa de cites La Gran Cita a partir del 2026, ha promocionat el seu aterratge a la CCMA al seu compte d'Instagram.
A través de dos stories al seu perfil, on reuneix més de 3,4 milions de seguidors, Alba Domènech ha relatat que formarà part de la graella de la plataforma del 3Cat i ha promocionat el vídeo que han fet des de la corporació catalana audiovisual. Ara bé, les crítiques a les xarxes no s'han fet esperar. En pocs minuts, l'audiència catalana ha carregat durament contra la creadora de contingut de Badalona perquè ha promocionat el programa amb missatges en castellà.
"Una cosa molt forta que per fi puc explicar", ha escrit Dulceida en una primera imatge d'ella mateixa per donar pas al vídeo promocional del 3Cat. Tot en castellà. En el segon vídeo, que almenys se la veu a ella parlant en català des del compte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ha escrit un segon missatge de text. També en llengua castellana.
"Seré la nova presentadora del nou programa del 3Cat, La Gran Cita, i em moro de ganes, serà molt fort!!!" ha escrit Dulceida en castellà, visiblement emocionada. Així, la creadora de contingut de 35 anys s'afegeix a la llista de dones del seu ram que han fet el salt a la televisió clàssica, com Laura Escanes amb La Travessa -un èxit rotund a TV3 i a la plataforma del 3Cat- i la darrera incorporació, Àngela Mármol, que presentarà una sèrie de videoblogs sobre la seva vida a l'EVA.
Crítiques pels missatges en castellà
L'arribada de Dulceida al 3Cat, que ja s'ha fet públic a les xarxes socials oficials de la cadena pública catalana i a través de la creadora de contingut, ha despertat un enuig considerable pel seu ús de la llengua castellana.