Aitana, Sílvia Pérez Cruz i Las Migas presenten candidatura als Grammys llatins 2025

Els Grammy llatins tindran presència catalana. La llista de nominats que ha estat publicada aquest dimecres inclou Sílvia Pérez Cruz, Aitana i Las Migas com a finalistes als guardons de la 26a edició dels premis, que tindrà lloc el 13 de novembre al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
El jurat, que ha valorat tots els treballs publicats entre l'1 d'abril del 2024 i el 31 de maig de 2025, ha nominat a Sílvia Pérez Cruz i Juan Falú al premi a Millor àlbum folklòric, pel seu treball Lentamente, on destaquen cançons com Algarrobo o Nostalgias. La cantant de Palafrugell suma d'aquesta manera la seva tercera nominació als Grammy llatins, i buscarà repetir una alegria després d'emportar-se el guardó de Millor Vídeo Musical de Versió Curta en l'edició anterior.
El projecte Cuarto Azul d'Aitana acumula quatre nominacions
Pel que fa a Aitana, opta a dos guardons pel seu àlbum Cuarto Azul. La cantant de Sant Climent de Llobregat, que acumula gairebé dotze milions d'oients mensuals a Spotify, ha estat distingida amb la nominació a Millor àlbum de pop contemporani i Millor disseny de portada (a càrrec del director d'art Christian Molina), nominacions que se sumen a les dues que ja havia aconseguit en edicions anteriors.
La producció de Cuarto Azul, el quart àlbum d'estudi d'Aitana, suma també dues distincions més: la d'Andrés Torres en la categoria Productor de l'any pel tema 6 de febrero, i la de Nico Cotton com a Productor de l'any per tot l'enregistrament de l'àlbum.
Las Migas suma la quarta nominació als Grammy llatins
L'àlbum Flamencas de Las Migas ha estat nominat a la categoria de Millor àlbum de música flamenca. El grup format a Barcelona amb dues dècades de trajectòria a l'esquena i set discos publicats suma així la seva quarta nominació als premis, totes en la mateixa categoria, i buscarà repetir el guardó que ja van guanyar a l'edició del 2022 amb l'àlbum Libres.
La gala comptarà amb personalitats internacionals com Bad Bunny, que amb 12 nominacions parteix com a un dels grans favorits, o Edgar Barrera, que suma deu nominacions. A la cerimònia, que podrà seguir-se en directe de forma gratuïta des del canal de YouTube de l'Acadèmia dels Grammy, també hi assistiran cantants espanyols com Alejandro Sanz, que suma quatre nominacions, o Leiva i Judeline, que n'acumulen tres cadascun.