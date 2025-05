Primer país europeu que prohibeix TikTok

Albània és el primer país europeu que ha decidit prohibir TikTok. Els motius són diversos i complexos, però la mesura està en vigor des del març del 2025 i ha generat una onada de protestes, contradiccions i, per contra, de defensors d'aquesta censura tecnològica que ha sacsejat les eleccions presidencials que tenen a tocar.

El motiu principal per a la prohibició va ser l'assassinat d'un nen de catorze anys, apunyalat per un company de classe a Tirana. Els fets van ocórrer el novembre del 2024 i després d'unes setmanes, una immensa quantitat de persones va donar suport a l'atacant adolescent, validaven el crim i van incitar a un odi furibund.

En aquestes circumstàncies, el govern d'Albània va decidir actuar pel dret i frenar-ho tot prohibint la plataforma de vídeos d'origen xinès. El problema, de per si, no era la xarxa social: era el contingut que s'hi propagava. Això sí, sense filtres per part de l'app.

A partir d'aquí les interpretacions van ser per a cadascú, en el marc polític del país. Edi Rama, primer ministre albanès, va assegurar que prenia aquesta decisió a través d'una consulta que determinava que el 90% dels pares i mares del país demanaven tancar la plataforma. Així, va explicar, es contraatacaven els efectes nocius que tenia per a la salut mental dels joves, però especialment en termes de seguretat. Els paral·lelismes amb la sèrie de Netflix, Adolescence, són notoris.

Tot i que la prohibició està enfocada al públic adolescent, cap persona de qualsevol franja d'edat hi pot accedir. Tal com explica el diari Ara a través d'experts, la prohibició no és només tancar una aplicació, sinó que té "conseqüències legals, socials i ètiques que no es poden prendre a la lleugera". El fet que Albània, que forma part de la llista de candidats per entrar a la Unió Europea, hagi aplicat una mesura tan contundent, obre la porta a una possible reacció d'altres països veïns.