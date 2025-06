Quines calculadores es permeten a la Selectivitat 2025 i quines no?

Quan falten dos dies per l'inici de la Selectivitat a Catalunya, els estudiants ultimen els preparatius. Acadèmicament, ja només queda temps per acabar de repassar tot el que s'ha estudiat durant l'any, però cal tenir en compte, factors més enllà del temari, per exemple quines calculadores estan permeses.

Per la prova es permeten un llarg llistat de calculadores. Aquí es poden consultar totes. El més important és saber que no poden fer. No han de ser programables, ni fer gràfiques, ni emmagatzemar informació ni transmetre'n. En general, allò que anomenem calculadores gràfiques. Exemples d'aquestes serien la HP Prime G2 Calculator graphing, les Texas Instruments TI, la Casio FX-CP400 o la FX-9750GII, per esmentar-ne només algunes.

En canvi, la gran majoria de calculadores Casio estan permeses. També se'n permeten de les marques Citizen, HP, Milan, Texas Instruments, Olympia i Lexibbok. Segons la pàgina web EvAU.info, la calculadora que recomanen els docents és la Casio FX-991SP CW. Aquesta permet fer més de 560 funcions; constants científiques; càlcul vectorial i de matrius; conversió d'unitats Integrals definides i derivades en un punt; càlculs amb números complexos.

Si a la Selectivitat de Catalunya t’enganxen amb una calculadora no permesa, l’acte s’equipara a copiar o fer servir un dispositiu no autoritzat, i té greus conseqüències: Expulsió immediata de l’aula i qualificació amb 0 punts en l’examen corresponent. La comissió organitzadora, amb informació del tribunal, pot imposar sancions addicionals, inclosa la possible anul·lació de tota la prova de la PAU.