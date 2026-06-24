Cas mascaretes: igualtat en l'aplicació de la llei

Tant parlar sobre la necessitat de ressignificar monuments i períodes de la història per, al final, veure com els que més hi insisteixen ho estan fent també amb persones i sentències, provocant la sospita de si en tot ho fan de manera tan equivocada, i si és per malícia o per incompetència.
D’on han tret fins i tot reputats juristes que els corruptors per tal raó esdevinguin cervells d'una trama corrupta? Si parlem del cas mascaretes que acaba de resoldre el Tribunal Suprem, la sentència a què s’està referint aquests dies una claca mediàtica escandalitzada, descriu ben clarament que el cervell de la trama no és el corruptor com, per cert, succeeix sovint. La conclusió a la qual s’ha d’arribar per no sospitar de la seva mala fe, és que no se l’han llegida, la sentència, i que ni tan sols han estat capaços de demanar-li a la IA que els hi faci un resum dels delictes corroborats i de les penes imposades. Si ho haguessin fet sabrien que el cap de la trama, necessàriament era el ministre Ábalos, i que els 24 anys que se l’imposen no són exagerats, doncs deriven de sumar els no tants per cadascun dels delictes apreciats. Molts delictes, alguns d’ells en concurs.
Parlant d'una altra cosa, si haguessin llegit a fons, veurien com el tractament i la reducció de penes del corruptor Aldama deriva de la legislació penitenciària vigent, la mateixa que permetrà a Aldama sortir de la presó molt abans que no compleixi els 24 anys. Pel que fa a Aldama, el gran escàndol és pel tracte donat a qui no va organitzar la trama, però la va proposar i que, per tant, és coneixedor de l’entrellat de la cosa. Que això l’hagi permès, d’acord com dic amb la legislació vigent, una substancial reducció de la pena (que mai seria la d’Ábalos, però s’hauria pogut aproximar a la de Koldo) el que provoca i sembla mentida que no se n’alegri l’envejosa parròquia, és que sí, s’escapoleix en part un delinqüent, però potser permet ser avís a navegants per descobrir altres persones amb responsabilitats públiques, abusant del seu càrrec. I si és el president del govern, que caigui, com hauríem d’exigir-ho, sigui del color que sigui.
Finalment, i esperant veure què fan Julitos o Leires en el sentit de potser seguir el camí d’Aldama, recordem també que quan es diu que a més de no entrar a la presó es quedarà els diners obtinguts amb les seves malifetes, tampoc és cert en aquest cas que hi hagi cap tracte de favor: la suspensió de l’entrada a la presó ho és perquè cada condemna de les seves arriba als dos anys i totes han estat sentenciades a la vegada, i perquè pot retenir els diners obtinguts per accions on el delicte no han estat provat, mentre per descomptat, per evitar la presó haurà de pagar les multes o responsabilitats associades als delictes comesos.
I ara a veure si continuen cridant els escandalitzats que hi ha lawfare. Per cert, si es pregunten per què aquesta causa ha anat tan ràpidament, dues raons: l'espieta ha marcat el camí per trobar les proves i el Suprem no té el col·lapse d’altres instàncies jurisdiccionals. Com m’agradaria que en tots els casos la justícia fos tan ràpida i igualitària com en aquest. El que no impedeix que es recorri en empara i que el TC digui altra cosa. Això també està passant sovint.