De vacances a casa

Obrir l’Instagram aquest estiu és sinònim de trobar fotos de coneguts que travessen el túnel de torii vermells al Fushimi Inari de Kioto, o fan un passeig amb vaixell per dins del riu Amazones, o contemplen girafes i elefants a Tanzània. N’hi ha d’altres que gaudeixen de les platges paradisíaques -així les anomenen- de les Maldives, i d’altres que, sense anar tan lluny, aprofiten per fer senderisme per les Dolomites.
Els influencers que ens posen a cop de foto experiències caríssimes que mai ens podrem pagar no ajuden a treure’ns de sobre la por -infundada- de perdre’ns el món. I, any rere any, fer vacances a l’estiu acaba sent sinònim de viatjar a algun lloc remot, desconegut -per a nosaltres, almenys-, i el més lluny possible de casa. S’hi ha d’anar, val molt la pena, no t’ho perdis, diuen tots. És un conjunt d’experiències “brutals” que s’han de viure “almenys un cop a la vida”.
El viatge es fa durant les vacances d’estiu, però els preparatius comencen gairebé un any abans. Un any perquè els vols són molt més barats si es compren en antelació. Un any per trobar un bon hotel a un preu que ens puguem permetre. I molts mesos d'"ai, compro això perquè m’anirà bé al safari" o “aquesta motxilleta és ideal per al viatge a Nova York”. És a dir, mesos de despeses innecessàries condicionades únicament pel viatge dels nassos. Ah, i la pressió de planificar-ho tot perquè surti impecablement bé.
Què són, realment, les vacances? Segons el DIEC, el “temps de repòs concedit a un treballador”. La realitat, però, és que fent aquests viatges -sigui a l’altra punta de món o a només una hora i mitja d’avió de casa- fem de tot menys reposar. On queden els estius amb les vacances d’abans?
Les de despertar-se tard, anar a la platja tard, dinar tard i fer migdiada al sofà fins a les tantes. Les de sortir a sopar quatre tapes amb dues cervesetes. Les d’anar al ball de festa major i veure sortir el sol. Les de xalar amb els amics de sempre al lloc de sempre. En definitiva, els estius d’estar de vacances a casa. Quin goig haver-los reviscut enguany.