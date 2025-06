La tasca del VINCat

El passat 30 de maig va tenir lloc un acte de celebració i balanç del sistema de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya, VINCat, organitzat pel Departament de Salut. La valoració del VINCat és molt positiva, basada en la solidesa del model, en els resultats fruit de la comunió entre la política, les organitzacions sanitàries i els professionals durant els darrers vint anys que ha permès prevenir molts efectes secundaris als pacients.

A finals del segle passat, grups de professionals dels hospitals públics de Catalunya varen començar a cercar un model de notificació de les infeccions que es generaven durant diferents actes sanitaris: infeccions per catèters, infeccions a les UCI en pacients amb ventilació assistida, infeccions en ferides quirúrgiques, entre altres.

L'any 1999 liderat per l'Hospital de Bellvitge, amb l'equip del Dr. Gudiol, els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) creen un primer sistema de vigilància de la infecció nosocomial, VINICS. La resta d'hospitals d'alta complexitat creen aliances entre els serveis transversals de preventiva, infeccions, microbiologia, farmàcia i els departaments mèdics-quirúrgics.

Aquestes experiències són les que varen permetre l'any 2005 articular com a política del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut el VINCat, el sistema de vigilància nosocomial de Catalunya. L'any 2004, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) impulsa l'Aliança Mundial per la Seguretat dels Pacients, que va ser assumida pels Ministres de la Unió Europea.

L'any 2005 a Catalunya el Departament de Salut lidera aquesta aliança estratègica que vincula qualitat i seguretat dels pacients. Les vuit línies prioritàries eren: 1. Infecció nosocomial hospitalària, 2. Identificació segura de pacients, 3. Bacterièmia (infecció a la sang) zero secundària a catèters, 4. Prevenció de caigudes, 5. Prevenció d'infeccions quirúrgiques, 6. Procediments segurs, 7. Redefinició de circuits i processos, 8. Prescripció segura. Inicialment adreçats a tota la xarxa hospitalària, a l'àmbit sociosanitari, de salut mental i de drogodependències i posteriorment s'afegirà l'atenció primària. La comissió d'hemovigilància per garantir la transfusió de sang i derivats formava part de l'aliança per la seguretat dels pacients.

El VINCat va crear-se per ser un instrument de qualitat i transformador del sistema, i per això des de l'inici fins a l'actualitat hi ha implicació de tots els agents. El Departament de Salut és el responsable de la política del VINCat, a través de la Direcció General de Recursos, responsable de l'autorització, acreditació i inspecció i la Direcció General/Secretaria de Salut Pública amb els responsables de l'àrea sanitària del Servei Català de la Salut que és el garant que totes les institucions amb concertació pública se sumin al projecte.

Les patronals sanitàries, Unió Catalana d'Hospitals, Consorci Sanitari i Social de Catalunya, Associació Centres i Establiments Sanitaris Privats de Catalunya conjuntament amb els principals col·legis de professionals sanitaris, les societats científiques, experts amb jurisprudència sanitària i el fòrum de pacients varen participar en l'estructuració del VINCat. La Fundació Avedis Donabedian va ser l'acompanyant metodològic i d'estandardització internacional. L'important ha sigut estructurar el VINCat, amb un director científic, amb un director del centre coordinador i un comitè tècnic d'experts professionals (metges, infermeres, farmacèutics...) i grups de treball pels àmbits més importants.

El registre de vigilància de la infecció relacionada amb l'atenció sanitària és un esforç diari de molts professionals i institucions, és un compromís per la transparència, rendiment de comptes i la millora continuada de la qualitat. Ha generat guies, protocols, circuits segurs claus per la formació de la gran majoria de professionals que treballen al sistema sanitari, amb la implicació de pacients i en canvis de transformació que han millorat la seguretat clínica. També en recerca d'aquestes infeccions com a part de la recerca poblacional, de salut pública, clínica i avaluació de processos. Participen 68 hospitals de Catalunya, 87 centres sociosanitaris d'intermedis i la totalitat de la xarxa d'atenció primària i comunitària.

A Catalunya les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària (IRAs) afecten el 7% dels pacients ingressats i són el principal generador de resistències antibiòtiques. Una de cada 100 consultes a atenció primària pot generar IRAs i 1/1500 IRAs amb efectes adversos greus.

Durant els darrers 20 anys de VINCat els resultats assenyalen una millora continuada de les infeccions i bacterièmies per catèter vascular o sonda urinària, una disminució de 20% al 6,7% de la cirurgia colorectal, de les infeccions de ferida per cirurgia (més de 500.000 cirurgies majors seguides a l'any) quirúrgica o per pròtesi de maluc o genoll.

La monitorització de les prescripcions antibiòtiques hospitalàries són la base del control de les resistències antibiòtiques. La millora de les prescripcions és un fet així com la minimització de brots d'infeccions per bacteris multiresistents.

El VINCat s'ha adaptat a un sistema molt canviant, amb creixent complexitat assistencial, intervencionisme tecnològic o farmacològic i envelliment i creixement i diversitat poblacional, amb infeccions globals. El VINCat també ha sigut un element de transformació del sistema cap a minimitzar els ingressos innecessaris, potenciar la cirurgia sense ingrés, la mínimament invasiva o la incorporació de tecnologies innovadores o incipient ús IA com per fer prediccions i seguiments.

La incorporació de tota l'atenció primària, sociosanitària, de salut mental i addicions, d'hospitals de responsabilitat pública, de tot el SISCAT (sistema sanitari català de responsabilitat pública) són cabdals. I caldrà incorporar l'atenció sanitària privada, els centres residencials socials i tota la ciutadania. L'autoconsum d'antibiòtics suposo un repte i la presa de la consciència per fer un bon ús del sistema sanitari i seguir les recomanacions per la prevenció des de l'autocura.

El risc zero en qualsevol atenció sanitària no existeix però si hi ha voluntat sistèmica per disminuir els errors humans, individuals, col·lectius, organitzacionals podem minimitzar, els esdeveniments adversos, generaran confiança entre els pacients, familiars i els sistemes sanitaris, desjudicialitzant la mirada i incorporant els valors ètics de comprensió i responsabilitat col·lectius.

Cal "regar" l'aliança entra la política per prevenir i controlar les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària, les organitzacions sanitàries i sociosanitàries, i els professionals. Agraïment sincer als pioners, a tots els equips del VINCat actual dirigits pel Dr. Miquel Pujol, Dr. Enric Limón, investigadors de l'IDIBELL, i tots els que en el dia a dia hi són sempre, amb una feina silent, poc visible. Una menció especial a les infermeres que tenen un rol gestor i formador important.

La comunicació del VINCat, projecte referent europeu i internacional, és part de la millor pedagogia política en temes complexos i alhora ens concilia en el sentiment de pertinença del sistema de salut de Catalunya.