El de Rufián

Qui no hagi passat l'estiu sota les pedres, haurà sentit els ressons de l'última proposta de Gabriel Rufián. La setmana passada, el diputat d'ERC va deixar anar la bomba en els passadissos del Congrés espanyol i encara donem voltes a la qüestió. Es tractaria, en última instància, d'articular un espai d'esquerra plurinacional que repeteixi l'experiència d'Ara Repúbliques en les eleccions europees. “Si no ens posem d'acord, ens mataran per separat”.

Les paraules de Rufián han estat interpretades com una crida a formar coalicions entre les esquerres independentistes i les esquerres de projecció estatal. No obstant això, si un para esment a la lletra de la proposta, l'assumpte sona més aviat a OPA hostil. El que Rufián ve a dir entre línies és que Podem té un concepte errat de la plurinacionalitat. Per això proposa un espai “no creat des del despatx d'una universitat de Madrid amb antenes trencades respecte al que significa Euskadi i Catalunya”.

Cal parar esment als temps. Quan llança Rufián la seva proposta? Just quan Ione Belarra arremet en el diari Ara contra les competències catalanes en matèria migratòria. Just quan Oriol Junqueras i Pablo Iglesias s'enreden en un debat digital arran de l'entrevista de Belarra i d'un article difós per Echenique que defensa l'obra de teatre Aquestes llatines. És llavors quan Rufián buida la batussa amb una abraçada de l'os en clau sobiranista, un projectil d'anomenada a la unitat sabent que l'esquerra estatal apareix dividida en les enquestes. L'amenaça d'un govern amb Vox fa la resta del treball.

Aquest mateix dilluns, Pablo Iglesias va haver de donar la seva visió sobre el tema en RNE. Diguem que va liquidar la qüestió amb un educat escepticisme. Al cap i a la fi, ERC i Podemos són simultàniament aliats i competidors. Això explica no sols la controvèrsia estiuenca sinó el debat territorial en l'Estat espanyol. La plurinacionalitat, si és que existeix, és asimètrica. ERC no presentarà candidatures a Madrid, però Podemos sí que les vol presentar a Barcelona. I la formació de Belarra està buscant el seu espai a Catalunya replicant el discurs que li va donar tan bons resultats en els seus temps daurats.

Si es compleix el guió, ERC continuarà retraient a l'esquerra estatal el seu centralisme i Podemos posarà a Junts en el focus de totes les maldats. S'entén que ERC vol créixer pel costat dels Comuns i Podemos aspira a recuperar els votants del PSC. En tot cas, tornen els debats de 2014, quan Iglesias li retreia a David Fernàndez la seva abraçada en la consulta del 9-N. “No em veureu abraçat ni a Rajoy ni a Mas”. La CUP li retornava el dard: “Una abraçada a Pablo Iglesias. Però, amb relació a comprometre's amb la celebració d'un referèndum d'independència, què?”. Les modes sempre tornen i les serps d'estiu sempre es mosseguen la seva pròpia cua.