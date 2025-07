L’hora dels bruixots

A parer del màxim responsable de la sanitat dels Estats Units, Robert Kennedy, “una toxina ambiental ha provocat una epidèmia d’autisme i abans que s’acabi aquest any l’erradicarà”.

Sobre l'autisme hi ha molt consens científic que pot haver-hi connexió amb determinats gens, el secretari Kennedy ha tancat totes les línies d’investigació científica que aprofundien en el vincle genètic i ho ha ventilat dient “els gens no causen epidèmies”. Ha fet el mateix amb altres investigacions vinculades a la síndrome de Tourette i la narcolèpsia.

Més que jugar a ser científic, el secretari de salut practica el fanatisme i el tradicionalisme fanàtic i el seu argument és: “Quan jo era petit no vaig sentir mai parlar d’aquestes malalties i ara quasi el 70% argumenten malalties per no allistar-se a l’exèrcit”.

Cal recordar que Robert Kennedy Jr. Va adquirir notorietat durant l’epidèmia de la Covid com activista antivacunes i ho va generalitzar a totes les vacunes, assumint la teoria no-científica de la relació de vacunes i autisme.

No amaga la seva intenció d’utilitzar totes les dades de què disposa l’administració, encara que estiguin protegides per la confidencialitat per a deslliurar els americans d’aquesta de “la toxina ambiental”. Tot i el clam de la comunitat científica sobre aquesta teoria conspiranoica, al secretari Kennedy li preocupa que “aquests nens no pagaran mai impostos si no els alliberem d'aquesta epidèmia”.

Ara ha posat data al seu prodigi i si els Estats Units encara estiguessin en la dècada del seixanta, dècada que li agrada recordar perquè el seu oncle va ser president i llavors les mentides podien costar el càrrec públic. Ara, però, aixoplugat en el govern Trump, no haurà de donar cap explicació quan el mes de setembre o de desembre, no hagi desaparegut per art d’encanteri aquestes malalties.

Mentrestant hi ha una catàstrofe de salut pública en curs. L’any 2000 els Estats Units van ser declarats lliures de xarampió, en els mesos de 2025 de gener a juny, s’han comptabilitzat 1298 casos i el 92% dels pacients no estaven vacunats per decisió personal i amb arguments similars als que utilitza el secretari de Salut.

Significa un clar retrocés en matèria de salut pública. No es pot acusar d’inoperància sinó de responsabilitat directa dels discursos governamentals. Tornem al fanatisme, un dels primers brots van afectar una comunitat de jueus ortodoxos i també en una comunitat mennonita. A la ignorància científica dels responsables de salut americana, cal sumar la ignorància volguda del fanatisme religiós.

Costa imaginar el fill de Bob Kennedy, el candidat del partit demòcrata a les eleccions de 1968, que ha estat descrit com l’home més progressista de la saga Kennedy i assassinat en l’hotel Ambassador de Califòrnia sigui un fanàtic negador dels avenços científics.

Vivim en una època en què grans ignorants amb discursos populistes trenquen el principi fonamental que l’administració ha de protegir per a no lesionar els interessos de la població. El resultat d’aquestes polítiques és evident, nefast, letal en molts casos i malgrat tot han aconseguit una fe cega dels seus seguidors, molts d’ells joves que hauran d’intervenir en l’esdevenir de la humanitat.