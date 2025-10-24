Novament, contra la llengua i la convivència

Els ultres de Vox fa una setmana que estan entestats que Sabadell esdevingui un nou Torrepacheco. Per això, s’han dedicat a fer un exercici cínic d’assetjament a la comunitat educativa de l’institut escola Joan Sallarès i Pla de la meva ciutat. I ho fan amb l’excusa que s’estan duent a terme classes extraescolars de llengua àrab i cultura marroquina al barri. Ni el tema ni el lloc han estat triats a l’atzar per part dels ultres: el barri de Campoamor, juntament amb el sud de Sabadell, és el districte de la ciutat amb més presència de població immigrada i la llengua és un element de confrontació identitària que alimenta l’enfrontament i la tensió a la convivència que busca la ultradreta. D’altra banda, res de nou.
Si recordeu, aquesta mateixa idea, però sota altres paràmetres, és la que va impulsar el Ciutadans d’Albert Rivera en el seu moment. Amb alguns matisos, però amb enormes coincidències. Ciutadans també va triar la llengua, l’assetjament a la comunitat educativa i l’estigmatització de l’escola catalana, que és inclusiva per naturalesa, per alimentar les seves posicions polítiques i ideològiques. En el seu cas, l’atac lingüístic anava contra el català, la nostra llengua pròpia, i encara paguem les conseqüències de la judicialització del model d’immersió lingüística que pretenen que sigui decidit per un Tribunal i no pas amb criteris pedagògics.
L’assetjament a la comunitat educativa també persegueix la mateixa finalitat: espantar i generar por perquè es decideixi acabar amb aquestes activitats extraescolars. Si en el seu moment era Albert Rivera qui penjava fotos al seu Twitter del professorat de l’institut Palau de Sant Andreu de la Barca per atemorir-los, ara és Ignacio Garriga qui visita la porta del Sallarès i Pla per convocar la por i posar el focus mediàtic sobre aquesta escola, amb l’impuls de Santiago Abascal que en fa seguiment a les seves xarxes. I si al darrere de tota aquesta estratègia de Ciutadans estava l’estigmatització del model d’escola catalana que té l’ús del català com a llengua vehicular com a motor de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa, ara és VOX qui fa el mateix contra una de les llengües d'ús familiar de gairebé 175.000 catalans i catalanes.
A qui molesta que en una escola pública s’ofereixi com a extraescolars, com es va fent des de 2013, l’estudi de la llengua àrab? Només als ignorants. Això no només és beneficiós per a la població immigrada àrab-parlant, sinó que és una oportunitat per aprendre un nou idioma per a moltes persones. Ja ho diuen: el coneixement és el principal enemic del feixisme i, per això, aquesta ultradreta no comparteix allò que el ‘saber no ocupa lloc’.
Per tant, el que hi ha és una estratègia pensada pels think tank dels ultres, impulsada pel seu braç polític que és Vox i promoguda per pseudomitjans de comunicació i moltes xarxes socials. Un engranatge corrosiu per a la democràcia i que pretén atiar el foc contra la convivència en un barri, Campoamor, on el principal problema avui de la població no és ni la llengua àrab ni la convivència entre veïns, sinó que és l’accés a l’habitatge, la falta de caixers automàtics al barri, la mort del comerç de proximitat o el deficient servei que presta Rodalies perquè la població pugui arribar al seu lloc de treball o d’estudi quan toca.
Contra aquesta estratègia premeditada i irresponsable dels ultres, hem d’actuar de la mateixa manera que ho vam fer amb Ciutadans. Sota tres conceptes: unitat d’acció, defensa del model i conquesta de drets. Unitat d’acció per articular un front ampli el més transversal possible perquè quan la democràcia és el que està en risc, estem tots i totes interpel·lades. Defensa del model d’escola catalana perquè l’essència de la nostra escola és que la llengua catalana és la llengua vehicular del sistema, però l’escola la volem inclusiva on cap llengua ni cap alumne es quedi fora. I la conquesta de drets perquè per combatre aquest increment de l’odi s’ha de fer amb més drets de ciutadania per a tothom.
Tenint en compte que, també a Sabadell, els ultres d’Aliança Catalana, que fan veure que es barallen amb Vox, però s’entenen en el seu racisme i la seva xenofòbia, també rondaven per allà. Com deia abans, Vox segueix el mateix camí que Ciutadans i nosaltres hem de fer que acabin igual que ells: desapareixent per la seva pròpia intolerància.