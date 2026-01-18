Que inventin els altres?

Els molesten les ciències a alguns dels nostres governants? A vegades un comença a tenir la lleugera sospita que sí i que algun tipus de trauma infantil penetra sobre les decisions educatives, perquè si no tot plegat comença a ser inexplicable.
Hi penso des que justament abans de vacances va sortir el decret del govern català que elimina hores de ciències i fusiona matèries al batxillerat científic. Quin sentit té? Sí, ja sé que l’origen d’aital aberració és un decret del govern espanyol i que si el govern català l’aplica és tant per convicció com per llepabotisme. I sí, és evident que la política del govern de Salvador Illa és la de l’obediència cega al que digui l’amo espanyol. Entesos. Però realment estan disposats a sacrificar l’educació científica de les pròximes generacions a l’altar del que digui l’oracle ministerial espanyol?
Costa molt d’entendre que precisament en un moment de màxima competència tecnològica mundial, s’opti per rebaixar la qualitat de l’ensenyament de forma conscient. Si l’objectiu és continuar la desindustrialització del país, cal reconèixer que van pel bon camí.
Tanmateix, potser la cosa va més enllà, perquè sota el radar ha passat la segona mesura que si no ha estat aprovada ho serà aviat: la reducció del pes del treball de recerca de batxillerat a la meitat. Si fins ara comptava el 10% de la nota, faran que valgui el 5%. I l’amenaça espanyola és d’eliminar-lo, perquè pel que es veu pràcticament cap comunitat autònoma a banda de Catalunya obliga els seus alumnes de batxillerat a pensar, investigar i construir un treball de recerca. Fins i tot en això som diferents, pel que es veu!
Els jacobins espanyols ens volen libres e iguales, en la mediocritat. L’aspiració d’excel·lència, a la paperera; no fos cas que l’exigència intel·lectual pogués fer infeliç algú. El coneixement, pel que es veu, ja l’assolirem com per art de màgia o preguntant a la intel·ligència artificial.
Tot plegat és orwellià i potser no és casualitat que a la vegada intentin fer passar bou per bèstia grossa amb el finançament. Hi guanyarà tothom, diuen, mentre menteixen amb els números de forma descarada. Potser per això també ja els va bé la degradació imparable del sistema educatiu. Poble ignorant, poble més fàcilment espoliat.
Per acabar. Hi ha una manifestació a Barcelona aquest dissabte 24 de gener contra el decret de fusió de les ciències al batxillerat i val la pena que en fem ressò i es difonguin els materials de la plataforma Ciències en Perill que agrupa professors de tot el país. Per la ciència i per l’escola i l’economia catalana, i contra els aprenents de bruixot i el llepabotisme dels qui diuen amén a tot el que els ordenen des de Madrid. Cal aturar-los.