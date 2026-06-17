Sobre la fortuna legítima d'Elon Musk

Elon Musk ha aconseguit ser el primer bilionari (trilionari en vocabulari americà). La primera persona del món amb una fortuna personal que supera el milió de milions de dòlars. Pot semblar indecent, i en cert sentit ho és, que una persona pugui acumular tanta riquesa. El personatge és antipàtic i no ve massa de gust defensar-lo, francament. El més fàcil és presentar la seva fortuna al costat de la misèria en què viu el 10% de la humanitat, atrapat en la pobresa absoluta i sense accés als béns més bàsics. Tot plegat, però, té alguna cosa de demagògica. La riquesa acumulada per Musk és de nova creació, valor nou que abans no existia, i no només no surt de la butxaca dels pobres sinó que contribueix a reduir la pobresa. Anem a pams.
Des de fa tres dècades Musk ha enllaçat una llarga tirallonga d’èxits empresarials vinculats a la tecnologia. Des de la venda de Zip2, fundada amb el seu germà, a participar en l’èxit de PayPal, creant la primera gran eina de pagaments digitals. L’any 2002 Musk ja tenia una fortuna d’alguns centenars de milions que va invertir a fer créixer negocis com Solar City i Tesla, que han revolucionat el mercat de les renovables i la mobilitat elèctrica. També ha creat noves companyies com Neuralink, que desenvolupa xips cerebrals per comunicar el cervell amb dispositius digitals, i The Boring Company, que ha revolucionat la mobilitat amb noves solucions per excavar túnels en zones urbanes. Les participacions en aquestes empreses sumen avui menys de dos-cents mil milions de patrimoni al hòlding del senyor Musk.
El gruix de la seva fortuna, més de vuit de cada deu dòlars, ve de la sortida a borsa de la companyia SpaceX, on Musk és propietari de més del 40% de les accions, amb un valor estimat de vuit-cents cinquanta mil milions de dòlars. L’empresa és la suma de la tecnologia espacial de reutilització de coets d’SpaceX, la plataforma de satèl·lits Starlink que permet l’accés universal a internet, el poder de la xarxa X (abans coneguda com a Twitter) i la IA Grok, accessible a través d’aquesta xarxa social. IA, mitjans, satèl·lits i la porta a l’espai, tot en un. Un negoci rendible que ja genera beneficis, però amb el potencial per ser una de les empreses tecnològiques més importants de les pròximes dècades.
Musk no té una fortuna de més d’un milió de milions, té participacions en empreses, que ell ha creat o fet créixer de manera directa, que tenen un valor estimat superior al milió de milions. El matís és important, entre altres coses perquè si es volgués vendre les participacions de cop per tenir el seu valor líquid, el propi fet de vendre-les reduiria el seu valor d’una forma molt important. Algunes idees ajuden a sostenir moralment que un sol individu pugui acumular un patrimoni d’aquesta magnitud. Idees al voltant d’una sola clau, la generació de valor. Musk és el primer responsable de l’enorme creació de riquesa que les seves empreses han aportat al món. Capturar valor és el premi que rep qui crea valor. Una riquesa que ja s’ha repartit de forma rellevant, perquè si Musk només té el 20% de les accions de Tesla i el 40% d’SpaceX, això vol dir que ja hi ha molts milers d’accionistes que participen d’aquesta riquesa.
Però el més important no és el valor capturat per Musk i altres accionistes, és el valor generat. Tesla, SpaceX i tants altres projectes només tenen sentit si compten amb clients disposats a pagar per productes i serveis que els milloren la vida d’una manera o altra. Millorar l’accés global a internet, abaratir el cost d’anar a l’espai i llançar satèl·lits o desenvolupar una IA gratuïta i potent com Grok, són projectes que creen valor per persones i empreses arreu del món. La fortuna del senyor Musk és la conseqüència d’aquesta creació de valor i, mentre això passi, la seva riquesa serà legítima.