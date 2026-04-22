Un Sant Jordi per a les oportunitats

En cada diada de Sant Jordi, els carrers s’omplen de llibres, roses i una certa idea compartida de cultura i celebració. Els llibres, no tots ells, són còmodes. Al contrari, sovint, ens incomoden, ens interpel·len, ens obliguen a endinsar-nos en un angle cec.
És bonic sortir a comprar una rosa que ens alegra la vista i un llibre que ens fa més incòmoda la vida, però més conscient. Juntament amb la rosa, aquest any compraré el llibre “Persones, diferències i oportunitats”, impulsat per Intress (una entitat sense ànim de lucre que treballa en l’àmbit social) un llibre que posa al centre allò que sovint queda als marges: les desigualtats socials i les històries que hi ha darrere. El compraré per regalar, perquè jo ja el tinc i ja l’he llegit.
Lluny de la ficció o de l’assaig teòric, el llibre recull quaranta relats reals de persones que han viscut situacions de vulnerabilitat. No són números ni estadístiques. Són vides concretes, amb noms, trajectòries i contextos que expliquen, amb una honestedat directa, com el punt de partida condiciona profundament el recorregut vital.
El gran encert de l’obra és precisament aquest: desmuntar la idea que l’èxit o el fracàs depenen exclusivament de l’esforç individual. Les històries mostren com factors com l’entorn familiar, l’accés als recursos, la salut mental o la situació econòmica poden marcar diferències abismals entre persones. No es tracta de casos excepcionals, sinó de realitats que conviuen, sovint invisibles, en la mateixa societat que celebra Sant Jordi amb entusiasme.
Però el llibre no es queda en el diagnòstic. També apunta cap a una altra direcció: la de les oportunitats. En cada relat apareix, d’una manera o altra, la importància de l’acompanyament. Professionals, educadors, serveis socials o simplement xarxes de suport que intervenen en moments clau i obren escletxes en trajectòries aparentment tancades. Aquí, el llibre troba el seu to més esperançador. Ens mostra que tot i les desigualtats estructurals, les intervencions humanes poden canviar vides. És un bon homenatge també per als professionals que ens dediquem a què la gent trobi la seva pròpia veu.
En aquest sentit, “Persones, diferències i oportunitats” és també una reivindicació del valor del treball social i de la psicologia comunitàries, sovint poc visibles i poc reconegudes. En una època en què el discurs dominant tendeix a individualitzar els èxits i les dificultats, aquest llibre recorda que les oportunitats no es distribueixen de manera equitativa i que, per tant, la igualtat real requereix acció col·lectiva.