El Casino de Vic estrena Carn de Perol, el primer micròfon obert d'humor d'Osona, aquest dijous 15 de maig a les 19:00 hores.

Godai Garcia serà l'amfitrió de la trobada, que tindrà lloc a la Sala Modernista del Casino en format de taquilla inversa.

En aquests moments ja hi ha set persones apuntades per pujar a l'escenari per explicar al públic assistent els seus acudits o desplegar la seva comèdia.

Des de l'organització detallen que tothom que vulgui actuar al micròfon obert d'humor, pot enviar un correu electrònic a cultura@casinodevic.cat.