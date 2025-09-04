La figura de Bac de Roda, protagonista de la Marxa dels Vigatans 2025

Arriba una nova edició de la Marxa dels Vigatans -la 23a- organitzada per Òmnium Cultural Osona-Lluçanès. Tindrà lloc a la capital d'Osona el pròxim 10 de setembre durant la vigília de la Diada Nacional de Catalunya i, enguany, reivindicarà la figura de Francesc Macià i Ambert (Osona, 1658), conegut popularment com a Bac de Roda.
Com a novetat, aquest 2025 la Marxa dels Vigatans iniciarà a partir de les 21:3 hores simultàniament a tres punts diferents de la ciutat de Vic: la Farinera, la plaça del Carbó i les Adoberies. En aquests indrets és on es reuniran les diferents columnes procedents de diversos pobles i ciutats d'Osona i el Lluçanès. L'acte central tindrà lloc a la plaça de la Catedral, on hi haurà els parlaments i una representació teatral.
Qui era Bac de Roda?
Bac de Roda és el protagonista de la Marxa dels Vigatans 2025. Però qui era aquest personatge i quina rellevància ha tingut en la història d'Osona i del país?
Francesc Macià i Ambert va néixer a la comarca l'any 1658. Provenia d'una família de traginers i es va casar amb la pubilla del mas Bac de Roda.
Amb l'esclat de la Guerra dels Nou Anys, va aixecar-se en armes contra l'ocupació francesa, organitzant miquelets per defensar el territori de la invasió enemiga.
Bac de Roda encara va fer-se més conegut i admirat amb el Pacte dels Vigatans, quan va jurar fidelitat a Carles d'Àustria i a les constitucions catalanes. Amb tot, va ser capturat i, posteriorment, executat a Vic, el 2 de novembre de 1713. La seva família també va patir la repressió i a haver de marxar a l'exili.
Al segle XX, va col·locar-se una placa en la seva memòria, un element tapat durant les dictadures a les quals se sotmet el país. Després del franquisme, la placa es va restituir. Bac de Roda és, avui, un símbol de resistència i fidelitat a les llibertats catalanes.
Imma Bellafont és la persona homenatjada d'enguany
Imma Bellafont i Santies (Vic, 1949) serà la persona homenatjada d'aquest 2025 en el marc de la 23a edició de la Marxa dels Vigatans. Llibretera de professió és també una ferma defensora de la llengua catalana i de la independència de Catalunya.
La seva història personal i professional està estretament lligada a la llibreria La Tralla de Vic: va obrir portes l'abril del 1976 i, poc temps després, Bellafont va assumir-ne la gestió. Durant 37 anys va dedicar-se amb cos i ànima, fins a la seva jubilació, l'any 2011.Sota la seva direcció, la llibreria va ser guardonada amb el Premi Promoció del Llibre de la Generalitat de Catalunya (1994) i el Premi Librero (2001).
Del 2006 fins al 2010, Bellafont ocupar la presidència del Gremi de Llibreters de Catalunya, període durant el qual va impulsar diversos projectes.
La seva tasca com a llibretera també ha estat guardonada amb nombrosos reconeixements, com el Premi del Ministerio de Cultura per la seva tasca de difusió cultural realitzada des de les llibreries, l'any 1985; el Premi Llibreter de la Generalitat de Catalunya, atorgat al llibreter que més ha destacat en la promoció del llibre en català (1994); i el Premi Josep Maria Boixareu Ginesta al llibreter de l'any, concedit per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, l'any 2001.