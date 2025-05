La Universitat d'Estiu de la UVic-UCC torna amb una oferta formativa diversa per afrontar els reptes actuals

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) presenta una nova edició de la Universitat d'Estiu proposant una oferta formativa variada per afrontar els reptes actuals des de tots els àmbits.

D'aquesta manera, la UVic-UCC vol convertir el campus i la ciutat en un punt de trobada entre el territori i el coneixement, la creativitat i el compromís. La Universitat d'Estiu s'adreça a professionals i, també, al públic general.

El tret de sortida tindrà lloc l'11 de juny amb l'homenatge a l'artista multidisciplinari Josep Vernis, en el marc d'un acte que tindrà lloc a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic i en el qual la crítica d'art i professora de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-UCC, Ana Maria Palomo, farà l'elogi de l'artista.

Oferta formativa

La Universitat d'Estiu oferirà una selecció de cursos i jornades diverses en diferents àmbits. Entre altres en destaquen la XV Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil o el Curs d'Aproximació a la Psicomotricitat: Primers Contactes.

Per als perfils vinculats a l'empresa i la innovació, el programa inclou els cursos Business & Marketing 4.0, Transforma el teu Negoci amb la intel·ligència artificial, Innovació i Gestió Disruptiva de Projectes, Finances Empresarials per a no Financers i Soft Skills per a l'Entorn Digital.

Oferta cultural

El vessant cultural de la Universitat d'Estiu s'amplia i ofereix un programa extens i diversificat d'activitats a Vic i, també, a altres municipis d'Osona.

L'oferta expositiva inclou mostres com Àlbum, de Ton Granero o la Col·lecció Quim Capdevila d'art contemporani, que es pot veure a la Sala Gòtica de Casa Convalescència, edifici on també es pot visitar Geografia vital de Llorenç Soldevila. També, l'exposició Efervescències. Art, escola i creativitat, a l'Espai Josep Vernis de la UVic, amb creacions, materials i documentació elaborats pels estudiants de Mestre i de l'Escola Vic Centre o L'art de Josep Vernis a través dels seus catàlegs, a la Biblioteca de la UVic.

Finalment, tancarà el capítol d'exposicions la de Publicitat sobre neu, a l'edifici Torre dels Frares, i On reposen els records, de l'escultora manresana Àngels Freixenet, a l'Espai Josep Vernis de la UVic.

Pel que fa a teatre, música i cinema, el programa ofereix les pel·lícules Whiplash i Daaaaalí en col·laboració amb Cineclub; el Concert d'Estiu de la Coral de la UVic; el Concert de Lucía Fumero, dins el cicle de les UVic Ràdio Sessions; el concert Say Love. Madrigals amorosos a l'Anglaterra del segle XVI i XVII, a càrrec del cor Cantus Firmus, i el Concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UVic i l'Orquestra Oberta de Centelles.

De les propostes vinculades al programa Campus Ciutat destaquen el concert Festeig i giravolt, al teatre L'Atlàntida, dins el cicle Clàssica jove; el Concert de l'Acadèmia Internacional de Quartet 2025; la 23a edició del Festival TeMa. Tallers Musicals d'Avinyó; la 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic; el Cinefòrum 80è aniversari d'Hiroshima, amb la participació de la professora Carme Sanmartí, i el Taller de circ. Tardes d'estiu al carrer.

L'agenda es completa amb diàlegs i activitats de pensament, com el Cafè Literari sobre Els ulls de Mona; la conversa La filosofia de la cura i Aturar-nos per ser actius, totes dues activitats dins el cicle de l'Ateneu Cuidem-nos. I finalment, amb el V Congrés de l'Acció Social-Inclusió.cat.