Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 13, 14 i 15 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 13, 14 i 15 de juny a les nostres comarques.

Roda de Ter: Jornades Europees d'Arqueologia

Un any més, el Museu Arqueològic de l'Esquerda participa en les Jornades Europees d'Arqueologia amb un programa d'activitats per conèixer la riquesa arqueològica de Roda de Ter i el seu entorn. El divendres 13 de juny tindrà lloc la presentació del documental Arqueòleg de la Vinya; el dissabte 14 de juny l'activitat familiar Vine a jugar i descobreix la Catalunya Carolíngia; mentre que el diumenge 15 de juny es desplegarà la visita teatralitzada 1314: l'últim senyor de l'Esquerda.

Què? Jornades Europees d'Arqueologia

Jornades Europees d'Arqueologia Quan? 13, 14 i 15 de juny

13, 14 i 15 de juny On? Roda de Ter

Roda de Ter Més informació

Perafita: II Raid Hípic

El cap de setmana del 14 i 15 de juny arriba la segona edició del Raid Hípic de Perafita. El dissabte, la prova comptarà amb tres recorreguts de 80, 60 i 40 quilòmetres; mentre que el diumenge serà el torn del poniraid amb recorreguts de 5, 10 i 20 quilòmetres.

Què? II Raid Hípic de Perafita

II Raid Hípic de Perafita Quan? 14 i 15 de juny

14 i 15 de juny On? Perafita, Lluçanès

Perafita, Lluçanès Més informació

Muntanyola: Festa Major 2025

S'acosta l'estiu i, amb la calor, arriben les primeres festes majors de la comarca d'Osona. Aquest cap de setmana del 14 i 15 de juny se celebra la de Muntanyola, que ha preparat un programa d'activitats i actes per a tots els públics i gustos. Entre altres propostes en destaquen la festa de l'escuma, un taller de ratafia, una sardinada, festa a la piscina amb música en viu, l'arrosada o la quina popular.

Què? Festa Major de Muntanyola 2025

Festa Major de Muntanyola 2025 Quan? 14 i 15 de juny

14 i 15 de juny On? Muntanyola

Muntanyola Més informació

Vic: Cabró Rock

La ciutat de Vic s'omple de música els dies 13 i 14 de juny amb la 5a edició del Cabró Rock. El festival trepitja amb força la capital d'Osona amb un cartell de luxe amb artistes de primer nivell com Oques Grasses, La Raíz, Mushkaa, The Tyets, Figa Flawas, Els Catarres, Els Pets, Doctor Prats, La Fúmiga, Ginestà, Maria Jaume, Les Que Faltaband i Los Manolos. A més, l'esdeveniment comptarà amb la presència de nous artistes com Gea, Maig, Dj Trapella i Dj Nàtura.