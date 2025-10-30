30 de octubre de 2025

Economia

Girbau inaugura una nova fàbrica als Estats Units amb capacitat per produir 3.000 màquines a l'any

L'empresa osonenca especialitzada en solucions de bugaderia industrial passa de la distribució a la producció local

  • Girbau disposa de set unitats productives i més de 880 treballadors. -

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 16:51
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 16:52

La companyia vigatana Girbau ha inaugurat una nova fàbrica a Oshkosh (Wisconsin, Estats Units) amb capacitat per produir 3.000 màquines a l'any.

L'empresa, especialitzada en solucions de bugaderia industrial, a partir d'ara abastirà el mercat estatunidenc exclusivament des de la nova planta productiva. Fins ara només operava mitjançant la distribució.

En el marc d'un pla del Govern per fer front a la crisi aranzelària, Girbau ha comptat amb el suport d'ACCIÓ, l'agència de competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball, mitjançant l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Nova York.

Girbau ha celebrat l'acte d'inauguració de la nova fàbrica la matinada de dimecres amb la presència del director de l'Oficina Exterior d'ACCIÓ a Nova York, Robert Negre, representants de les autoritats locals de Wisconsin i Oshkosh, així com de directius de l'empresa.

En conjunt, Girbau disposa de set unitats productives i més de 880 treballadors.

