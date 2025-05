Els consorcis de les universitats europees: una aposta en el camí per millorar la cohesió continental

L'inici del programa Erasmus va permetre que milions d'estudiants fessin estades a universitats europees diferents de les seves. L'efecte va ser molt positiu, ja que va suposar per a molts d'ells viure en un país estranger per primera vegada, i els va permetre conèixer altres realitats socioculturals i adonar-se que les coses no eren tan diferents a Dinamarca, Grècia o Irlanda que als seus països d'origen. Va ser també l'origen d'amistats entre estudiants de diferents nacionalitats que van perdurar molt de temps.

Molt probablement a conseqüència d'aquest programa, l'any 2021 la Comissió Europea va crear la Iniciativa d'Universitats Europees (IUE) dins de l'Àrea d'Educació Europea. La IUE pretenia, en paraules de la Comissió, "crear aliances transnacionals de les institucions de l'educació superior, que pavimentin el camí cap a les universitats del futur". L'objectiu era, doncs, construir un nou espai universitari d'Europa, ara a partir de les universitats. Per estimular la creació de les esmentades aliances, s'oferia finançament per als projectes més rellevants. En l'actualitat, la IUE té 65 aliances, que agrupen 570 universitats de les prop de 2.500 que hi ha a Europa. A més, cal afegir les 8 aliances amb segell d'excel·lència atorgat per la Comissió, però que encara no han estat finançades per manca de recursos.

La nostra universitat participa des de fa quatre anys en una d'aquestes aliances que porta el nom d'UP University. Ha rebut el Segell d'Excel·lència els anys 2024 i 2025, i la formen 11 universitats d'Albània, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, Itàlia, els Països Baixos, Romania, Ucraïna i la nostra. La UP University ha establert com la seva missió "facilitar viure responsablement per a les pròximes generacions. El consorci educarà i enfortirà els ciutadans, incloent-hi els estudiants, els professionals universitaris i els poders locals, per prendre responsabilitat social en els reptes presents i futurs. A través d'aquest enfortiment, equipararem els ciutadans per poder contribuir a uns millors resultats en les seves nacions i les seves societats, i deixarem un llegat positiu per a les pròximes generacions. La combinació prometedora d'equilibri geogràfic, experiència diversa, competències i recursos en el nostre consorci ens permetrà acomplir col·lectivament la nostra missió."

UP University va firmar el seu acord final de constitució legal com a consorci el 26 d'abril passat. Els seus membres es troben a ciutats que no són capitals de província i el seu nombre d'estudiants se situa entre els 3.000 i els 30.000. Tot el consorci, que té 125.000 estudiants, facilitarà els estudis compartits, la recerca amb col·laboració i la mobilitat de tota la comunitat universitària. El primer programa, que començarà el curs vinent, serà un màster en sostenibilitat, una àrea que coneixem bé a la nostra universitat.

Després de la magnífica feina feta aquests quatre anys per la Universitat Artevelde de Ghent (Bèlgica), la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya tindrà la presidència del consorci a partir del pròxim setembre i durant dos anys. Aquest encàrrec reconeix la magnífica feina feta pels professionals del nostre àmbit de Relacions Internacionals, i és un repte que entomem amb orgull, respecte i confiança. La nostra universitat esdevindrà un participant rellevant en la creació del nou espai europeu de col·laboració en la gènesi i difusió del coneixement. Ni més ni menys.