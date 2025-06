Llum verda a l'Agenda Urbana de Vic

Amb els vots favorables de l'equip de govern, ERC i SOMI, la negativa de la CUP i les abstencions del PSC i Vic En Comú Podem, el ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de juny ha donat llum verda a l'Agenda Urbana de la ciutat, un pla d'acció que orienta la transformació urbana i el desenvolupament sostenible del municipi fins al 2040.

Les agendes urbanes sorgeixen en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides, amb l'objectiu de teixir ciutats inclusives, resilients, segures i sostenibles. Són eines estratègiques que van alineades amb els grans reptes globals que, al mateix temps, també es manifesten a escala local.

L'Agenda Urbana de Vic, tal com exposa la regidora Elisenda Carrera, s'adapta al context de la ciutat i ha estat impulsada per un grup motor liderat per Alcaldia, la regidoria de Cooperació i amb la col·laboració de les àrees de Participació Ciutadana, Urbanisme i Comunicació del consistori vigatà i amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. També ha comptat amb la implicació d'un centenar de persones vinculades a entitats socials, culturals, empresarials i educatives de la capital d'Osona.

Entre altres eixos estratègics i actuacions transformadores, l'Agenda Urbana de Vic inclou l'adaptabilitat de la ciutat al canvi climàtica i a la transició energètica; donar suport al comerç local; garantir habitatge digne i assequible; o l'impuls de la mobilitat sostenible.

"No ens hem limitat només a diagnosticar, també hem fet propostes, pressupostos estimats, possibles fonts de finançament i indicadors de seguiment", detalla Carrera, que remarca que l'Agenda Urbana és una eina indispensable per a la capitació de subvencions europees i també catalanes. "És un document viu, evolutiu i en constant revisió i millora" amb la voluntat que "la ciutadania en sigui part activa", insisteix la regidora.

Un pla amb "poca ambició"

Des de la CUP han votat en contra del pla perquè "hi ha diverses raons de fons i de forma que considerem rellevants". En aquesta línia, els cupaires denuncien "la manca de transparència" i de "retorn real" del procés participatiu i detallen que només s'ha dut a terme una trobada oberta amb la ciutadania. Al mateix temps, creuen que hi ha propostes amb poc "rigor i ambició", per exemple, a l'hora de fer un nou Pla de Mobilitat Activa perquè, apunten, la ciutat ja compta amb altres fulls de ruta per a fer-ho possible: "El que convindria és que els executessin".

Els cupaires tampoc poden "passar per alt" la "indeterminació temporal" de l'Agenda Urbana: "Tots els projectes consten d'una mateixa franja temporal, del 2025 al 2040, i sense cap concreció en els terminis". Tot plegat, diuen, "converteix l'agenda en un pla difícil de fiscalitzar i de seguir en el temps". Tot i compartir l'objectiu general del pla, creuen que la proposta "és excessivament genèrica" i "poc útil".

Des del PSC qualifiquen la proposta d'Agenda Urbana de "declaració d'intencions" pels pròxims 15 anys que "està bé", però igual que la CUP, troben a faltar, per exemple, "falta de concreció temporal".

"No creiem massa en les agendes urbanes que s'estan fent arreu del país", diuen des de SOMI, que no veuen "clar" que es puguin dur a terme moltes de les propostes que planteja el document, encara que hi donen suport: "Esperem que serveixi per impulsar noves polítiques públiques que apostin per la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de la pobresa, la igualtat de gènere i el compliment dels drets humans".

Des de VECP creuen que l'Agenda Urbana "persegueix bones intencions", encara que el pla "ha quedat ambigu". Demanen "més ambició" a l'equip de govern, que es fomenti la participació ciutadana i que serveixi "de refregit" de "tots els plans i programes" dels quals ja disposa el consistori.

La regidora Carrera puntualitza que, l'Agenda Urbana, marca "el què i el perquè". "El com ve després amb projectes planificats i pressupostats" que poden consultar-se en el Pla d'Acció Municipal (PAM), conclou.