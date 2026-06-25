Crida al civisme a Sant Julià després de diversos desperfectes a l'espai públic la nit de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan va desplegar-se amb força normalitat a la majoria dels municipis d'Osona i el Lluçanès, si bé és cert que alguns pobles es despertaven amb algunes seqüeles de la nit anterior. És el cas, per exemple, de Sant Julià de Vilatorta, on dimecres al matí molts veïns estaven indignats per l'acumulació de brutícia -majoritàriament residus derivats de la pirotècnica- a carrers, places i zones comunes.
Una situació que ha generat malestar al municipi i que ha portat l'Ajuntament a emetre un comunicat demanant a la ciutadania "responsabilitat individual i col·lectiva" per preservar el poble "net, cuidat, segur i respectuós".
Tal com detalla el consistori en el text, durant la revetlla de Sant Joan part del mobiliari urbà, l'enllumenat públic i alguns equipaments municipals van patir desperfectes, "una imatge que no representa els valors de respecte que volem pel nostre poble", diuen des de l'Ajuntament, que lamenta "profundament" els danys, els quals cataloga d'"inacceptables".
En aquesta línia, expliquen que des de primera hora d'aquest dijous, la brigada municipal està treballant per netejar els carrers i places, així com per reparar les incidències que s'han detectat. Amb tot, continua el comunicat, "l'abast dels desperfectes fa impossible resoldre totes les afectacions de manera immediata" i demanen al veïnatge "comprensió i paciència": "Estem destinant tots els recursos disponibles per recuperar la normalitat".
Finalment, des de l'Ajuntament recorden que "els espais públics, el mobiliari urbà i els equipaments municipals són patrimoni de tots" i que els actes vandàlics i les actuacions incíviques "comporten un cost econòmic que acaba assumint tota la ciutadania". "Celebrar, divertir-se i gaudir de les festes és perfectament compatible amb el respecte per l'entorn, pels béns comuns i per la convivència veïnal", conclouen des del consistori.