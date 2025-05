Denuncien una empresa de desballestament de vehicles de Taradell per abocar residus al riu Gurri

En un operatiu conjunt amb la Inspecció de Treball i la Policia Nacional, els Agents Rurals han denunciat una empresa de desballestament de vehicles de Taradell per la incorrecta gestió de residus d'automoció, especialment, de pneumàtics fora d'ús.

L'operatiu s'ha realitzat en el marc de la investigació dels Agents Rurals per trobar les persones responsables d'uns abocaments recurrents de residus al riu Gurri, a l'altura del terme municipi de Vic. L'empresa, a través d'un treballador, hauria realitzat fins a cinc abocaments en els quals havia llençat al riu fins a 250 pneumàtics.

Els Agents Rurals també han denunciat un individu contractat per aquesta empresa com a responsable directe de realitzar aquests abocaments amb la seva furgoneta, així com per no disposar de l'autorització com a transportista de residus de l'Agència de Residus de Catalunya, entre altres irregularitats.

Abocament de pneumàtics a la llera del riu Gurri, en terme municipal de Vic

Agents Rurals

Aquesta persona hauria realitzat un sisè abocament en el mateix indret del riu amb residus procedents d'una altra companyia, un taller de planxa i pintura de Calldetenes, que també ha estat denunciat.

Els efectius d'Agents Rurals també han realitzat la inspecció a les instal·lacions del centre de recuperació de vehicles fora d'ús per comprovar les autoritzacions per desenvolupar l'activitat professional i la gestió mediambiental dels residus.

Per la seva banda, la inspecció de treball ha denunciat irregularitats contractuals del personal de l'empresa, mentre que efectius de la Policia Nacional s'han encarregat de la seguretat de l'operatiu, han realitzat les comprovacions sobre les persones treballadores de l'empresa i n'han detingut una que es trobava en situació irregular.

Augment de tallers mecànics il·legals

En els darrers anys, els Agents Rurals han constatat l'augment de tallers mecànics il·legals que no acrediten cap gestió dels residus que generen i aquests poden acabar abocats al medi natural. La manca d'una gestió correcta dels pneumàtics fora d'ús genera despeses als municipis afectats, que han d'assumir-ne la retirada.

Segons la llei, les sancions per abocament de residus sense autorització poden tenir un import econòmic significatiu, en funció de la gravetat de la infracció. Són infraccions molt greus l'abocament de residus sense autorització quan es posa en perill la salut de les persones o es produeix un dany o risc greu per al medi ambient. Aquests fets poden suposar multes entre 100.001 € i 3.500.000 €.

Segons aquesta normativa, són infraccions greus els abocaments de residus sense autorització que no arribin a ser molt greus, però generin un impacte ambiental significatiu i suposen multes d'entre 10.001 € i 100.000 €. Les infraccions lleus suposen multes fins a 10.000 €.

Són factors que influeixen en la quantia de la sanció la gravetat del risc o dany ambiental, el benefici econòmic obtingut per la persona infractora, la reincidència i la col·laboració en la investigació. A més, la llei permet la inhabilitació temporal per a obtenir subvencions o concessions públiques i es poden aplicar sancions accessòries com la clausura temporal de les instal·lacions.