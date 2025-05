El bisbe de Vic elogia el caràcter «proper a la gent» de Lleó XIV i la «defensa dels més necessitats»

El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha celebrat la recent elecció del nou papa Lleó XIV i n'ha elogiat el tarannà: "En tots els serveis desenvolupats s'ha mostrat sempre com a home de fe provada, proper a la gent i amb paraules i fets clars i profètics en defensa dels més necessitats".

En un comunicat, destaca la seva trajectòria com a religiós agustí, superior general del seu ordre, bisbe de Chiclayo al Perú i prefecte del Dicasteri per als Bisbes i al fet d'haver "arrelat" lluny del seu país natal, els Estats Units, fins al punt de tenir també nacionalitat peruana. Un bagatge, segons diu, com a "deixeble de Crist i servidor de la humanitat".

El bisbe de Vic assegura que estaran "atents als seus ensenyaments i disposicions" atès que és "el principi visible de la unitat de l'Església". Segons Casanova, els cristians han de ser "testimonis de la unitat i de la pau tan necessàries en aquests moments de la història".