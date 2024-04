​El Parc del Castell de Montesquiu disposa d'un nou itinerari accessible

El Parc del Castell de Montesquiu ja disposa d'un primer tram del nou itinerari senyalitzat accessible per persones amb diversitat funciona, una ruta que connecta els aparcaments de mobilitat reduïda de l'espai amb el camí d'accés a la Casanova i travessa per diverses feixes. Més endavant, per completar l'acció, s'executarà la segona fase del projecte, que té per objectiu unir el camí amb l'equipament.

El nou tram compta amb un recorregut de 386 metres de longitud i 180 metres d'amplada, delimitat a banda i banda amb peces de fusta a l'autoclau i taulons laterals que permeten a les persones amb dificultats visuals trobar els limitis del camí. El paviment és de formigó acolorit amb una textura rugosa, antilliscant i resistent al desgast d'aspecte harmònic amb l'entorn.

L'itinerari té pendents suaus i s'adapta als desnivells de les feixes actuals. D'altra banda, aproximadament a cada 50 metres, s'hi ha habilitat àrees de repòs amb un banc accessible per descansar i l'espai necessari perquè una persona amb cadira de rodes pugui maniobrar.

Amb aquestes actuacions, la Xarxa de Parcs Naturals té el propòsit de dur a terme accions dirigides a facilitar l'accés al medi natural a totes les persones, independentment de les seves capacitats, fomentant un ús no discriminatori d'aquest i la circulació de forma autònoma i continua de totes les persones.