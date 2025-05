L'Ajuntament de Vic lliura la Medalla d'Or de la Ciutat al doctor Antoni Bayés de Luna

L'Ajuntament de Vic lliurarà, aquest dimarts 27 de maig a la sala Ramon Montanyà de l'Atlàntida, la Medalla d'Or de la Ciutat al doctor Antoni Bayés de Luna. La distinció reconeix la seva destacada trajectòria i contribució científica i mèdica, així com el seu ferm vincle personal, cívic i acadèmic amb la capital d'Osona.

El guardó, que el consistori vigatà concedeix a persones que han contribuït de manera excepcional al prestigi i desenvolupament de la ciutat, va ser aprovat per àmplia majoria en el ple municipal del desembre de 2024 i ha comptat amb el suport de més de 30 institucions i més de 500 signatures individuals de ciutadans i ciutadanes de Vic i d'arreu de la comarca, a partir de la iniciativa del doctor Josep Arimany, president de la FESS de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

L'acte d'entrega farà un recorregut per la vida i l'obra del doctor Bayés des del vessant professional i científica i la seva dimensió humana i familiar. Comptarà amb la intervenció del propi homenatjat, juntament amb els parlaments de l'alcalde de Vic, Albert Castells, i Josep Arimany. L'acte, moderat per Elisabet Carnicé, comptarà amb la col·laboració de l'Aula de cant modern de l'Escola de Música i Conservatori de Vic.

Una trajectòria excepcional

Amb una trajectòria reconeguda internacionalment en el camp de la cardiologia, el doctor Antoni Bayés de Luna ha estat autor de descobertes rellevants -com la síndrome de Bayés-, i ha exercit un paper clau en el progrés del coneixement mèdic i científic. És doctor honoris causa per la Universitat de Lisboa i ha rebut múltiples reconeixements de societats científiques i universitats d'arreu del món.

Més enllà de la seva activitat com a metge, acadèmic i investigador, la seva figura destaca també pel compromís amb el desenvolupament universitari de Vic, especialment amb la recuperació dels estudis d'infermeria i la creació de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. La seva tasca s'ha caracteritzat pel compromís amb la llengua i la cultura catalanes, i per una visió humanista de la ciència.