Restablerta la circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà

La circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat restablerta poc abans de les vuit del matí, després d'haver estat tallada per robatori de cable, segons ha informat Adif.\r\n\r\n\r\n\r\nSe encuentra interrumpida la circulación entre La Garriga y Puigcerdà por el robo de un cable. Se ha establecido plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia.\r\n— INFOAdif (@InfoAdif) November 21, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nAquesta incidència havia deixat sense servei tota la línia, ja que a partir de la Garriga la circulació de combois està tallada per les obres de desdobalment.\r\n\r\nRenfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre ha durat el tall. Un cop restablerta la circulació, els trens recuperen gradualment les freqüències de pas.\r\n