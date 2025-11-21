Restablerta la circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà

21 de novembre de 2025

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 08:52
Actualitzat el 21 de novembre de 2025 a les 08:53

La circulació a l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat restablerta poc abans de les vuit del matí, després d'haver estat tallada per robatori de cable, segons ha informat Adif.

Aquesta incidència havia deixat sense servei tota la línia, ja que a partir de la Garriga la circulació de combois està tallada per les obres de desdobalment.

Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre ha durat el tall. Un cop restablerta la circulació, els trens recuperen gradualment les freqüències de pas.

