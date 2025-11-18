18 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Finalitzades les reformes de la plaça Catalunya de Sant Julià de Vilatorta

L'objectiu és adaptar l'espai perquè esdevingui un refugi climàtic

  • Finalitzen les obres de millora de la plaça Catalunya de Sant Julià de Vilatorta. -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 11:35
Actualitzat el 18 de novembre de 2025 a les 11:36

Sant Julià de Vilatorta ja llueix les reformes fetes a la plaça Catalunya, unes millores que van finalitzar el passat 31 d'octubre coincidint amb la celebració de la castanyada popular.

Les obres de remodelació de l'espai han tingut un cost de 135.389 euros subvencionats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Entre les actuacions que s'han fet a la plaça Catalunya hi ha la instal·lació d'una nova pèrgola per a generar ombra a l'estiu i oferir aixopluc en cas de pluja; la plantació d'arbrat per ampliar les zones d'ombra natural; la col·locació de nous bancs per afavorir el descans i la convivència; i la preparació de la fonamentació per instal·lar tendals temporals durant els dies de calor intensa.

Les millores tenen per objectiu transformar la plaça en un espai més sostenible, confortable i adaptat als efectes de l'escalfament global, convertint-la en un refugi climàtic.

Al mateix temps, els treballs han d'afavorir que aquest espai es consolidi en punt de trobada fresc i accessible pels veïns i visitants del municipi.

Et pot interessar