Finalitzades les reformes de la plaça Catalunya de Sant Julià de Vilatorta

Sant Julià de Vilatorta ja llueix les reformes fetes a la plaça Catalunya, unes millores que van finalitzar el passat 31 d'octubre coincidint amb la celebració de la castanyada popular.\r\n\r\nLes obres de remodelació de l'espai han tingut un cost de 135.389 euros subvencionats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.\r\n\r\nEntre les actuacions que s'han fet a la plaça Catalunya hi ha la instal·lació d'una nova pèrgola per a generar ombra a l'estiu i oferir aixopluc en cas de pluja; la plantació d'arbrat per ampliar les zones d'ombra natural; la col·locació de nous bancs per afavorir el descans i la convivència; i la preparació de la fonamentació per instal·lar tendals temporals durant els dies de calor intensa.\r\n\r\nLes millores tenen per objectiu transformar la plaça en un espai més sostenible, confortable i adaptat als efectes de l'escalfament global, convertint-la en un refugi climàtic.\r\n\r\nAl mateix temps, els treballs han d'afavorir que aquest espai es consolidi en punt de trobada fresc i accessible pels veïns i visitants del municipi.\r\n