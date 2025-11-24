La campanya d'estiu i tardor de regulació i informació al pantà de Sau atén més de 8.000 persones

La campanya d'estiu i tardor de regulació i informació de l'àrea d'esplai del pantà de Sau ha atès unes 8.200 persones. La campanya s'ha realitzat entre el 12 d'abril i el 2 de novembre i tenia l'objectiu de regular l'accés motoritzat i oferir informació ambiental.
El dispositiu, impulsat per la Diputació de Barcelona, ha estat actiu 75 dies, 27 més que l'any passat. En total, s'han gestionat 3.732 cotxes i motocicletes. El sistema ha funcionat tots els caps de setmana i festius fins al 2 de novembre, i tota la setmana de l'11 d'agost.
Enguany, els nivells d'aigua del pantà no han estat tan baixos gràcies a les pluges. Segons la Diputació, aquest fet podria explicar la davallada de visitants, malgrat l'ampliació dels dies de la campanya.
Des del 2024, la campanya de regulació de l'accés motoritzat a la vall de Sau se centra en l'àrea d'esplai del pantà, històricament el punt de màxima concentració de visitants per la proximitat al poble inundat de Sant Romà de Sau.
L'operatiu ha incorporat un sistema de reserva prèvia durant el període de pagament, associat a les places d'aparcament disponibles. El preu que s'ha cobrat per vehicle -5 euros per a cotxes i 2 euros per a motos- "ha permès compensar econòmicament la major part del servei que s'ofereix als usuaris", han explicat des de la Diputació de Barcelona en un comunica.
En aquests darrers cinc anys, la regulació de l'accés motoritzat a la vall de Sau iniciada com a prova pilot el 2021, ha permès passar "d'un espai d'ús intensiu a un model de visita ordenada, ajustat a la capacitat d'acollida d'aquest paratge natural d'alt valor".
La presència de personal d'informació i el reforç de la senyalització han contribuït, asseguren des de la Diputació, a "fomentar el respecte per l'entorn i a reduir els impactes negatius associats a l'ús públic, donant resposta a les necessitats que van impulsar la implantació d'aquest sistema".