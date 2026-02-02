La plataforma en defensa de l'R3 Perquè no ens fotin el tren demana "reestructurar" els serveis alternatius del tram de l'R3 entre la Garriga i la Tor de Querol-Enveig perquè la mobilitat "no està garantida", a pesar que ho assegurin el Govern i Renfe.
Es queixen que no es pot considerar una bona cobertura del trajecte si un usuari "ha d'agafar tres busos diferents, que no estan coordinats, per moure's en una mateixa comarca" ni tampoc si les esperes són d'una hora o s'augmenta de forma "desmesurada" el temps dels trajectes. Es queixen que la situació "s'està allargant i és insostenible". "Dir a les persones que han d'anar a l'institut, a la universitat o a treballar que s'esperin una hora o més no és garantir la seva mobilitat", reiteren.
Des de la plataforma assenyalen que només es pot dir que es garanteix si s'ofereix un servei "a l'altura" del que necessiten els usuaris habituals de la línia, i no "limitar-se a tenir busos donant voltes".
Davant la queixa del que consideren un augment de temps "desmesurat", posen el cas del trajecte entre Sant Martí de Centelles i Torelló -amb transbordaments necessaris a Centelles i Vic- o la Garriga-Vic -amb transbordament necessari a Centelles-.
Denuncien, a més, que Rodalies no ha penjat els horaris amb l'hora de pas de cada estació dels serveis que es presten als trams la Garriga-Centelles i al tram Centelles-Vic.
Reclamen una llevaneu
Denuncien també que els busos que circulen per la Collada de Toses no són "efectius ni fiables" perquè el trajecte "és més llarg i menys confortable". Amb les nevades d'aquests dies, a més, no sempre s'ha pogut prestar el servei o "no es fa amb totes les garanties de seguretat", diuen.
Davant això, reclamen que es reobri el tram ferroviari que va des de Centelles fins a Enveig i que la zona disposi d'una màquina llevaneu per garantir el servei ferroviari en cas de nevades.
Des de la plataforma, també recorden que el tall en aquest tram no és degut a les obres entre Parets i la Garriga, sinó que en aquest cas es deu "al mal estat de la infraestructura".
La circulació de trens va quedar interromput després de l'accident mortal a Gelida i fins llavors s'està fent amb transport alternatiu.