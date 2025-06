Manlleu demana limitar l'ús de pirotècnica a la zona de Vista Alegre durant la revetlla de Sant Joan

L'Ajuntament de Manlleu demana "respecte" i limitar l'ús de pirotècnica durant la revetlla de Sant Joan a la zona de Vista Alegre. La celebració coincideix amb l'època de nidificació de cigonyes i altres aus a casa nostra.

En concret, milers d'aquests animals sobrevolen el cel, en aquest cas del manlleu, dues vegades a l'any, en el marc del seu viatge migratori entre l'Àfrica i el centre d'Europa. I un d'aquests moments és ara.

El consistori demana responsabilitat a l'hora de tirar petards perquè, aquest any, una parella de cigonyes ha escollit la capital del Ter per a nidificar. Concretament, s'han establert a un niu ubicat en un edifici de la vila, a la zona de Vista Alegre.

La dada és que, si la parella reproductora aconsegueix criar, seria la primera vegada de tota la demarcació de Barcelona en els últims 100 anys.

Al mateix temps, l'Ajuntament també recorda que no es poden tirar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses.

A Vic, la plaça Major serà espai lliure de pirotècnica

A la capital d'Osona, enguany s'aposta perquè la plaça Major esdevingui un espai lliure de pirotècnica i quedarà prohibit tirar-hi petards.

Al mateix temps, s'habilitarà l'esplanada de sorra del barri del Sucre per a aquest ús durant la nit de Sant Joan, on també hi haurà la tradicional foguera i revetlla popular a càrrec de l'Associació de veïns i veïnes del Sucre.

Revetlla de Sant Joan a Manlleu

A Manlleu, la revetlla de Sant Joan estarà marcada per la rebuda de la Flama del Canigó a la plaça Fra Bernadí a partir de les 19:00 hores amb la Colla Gegantera de la vila, seguit dels parlaments, la cantada de l'himne, l'encesa de la foguera de Sant Joan i la sardana de germanor. Tot plegat amanit amb l'actuació en directe del grup Amics dels Cirerers.

Al mateix temps, el Casal Boira Baixa se suma a la festivitat amb sopar popular i concert d'Els Trinxats seguit de punxa discos.