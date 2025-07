Manlleu obrirà la piscina municipal d'estiu la setmana vinent

Bones notícies per la ciutadania de Manlleu: finalment, el pròxim dimarts 8 de juliol s'obrirà la piscina municipal d'estiu. D'aquesta manera, amb l'arribada de la calor i després de tres mesos d'obres, s'han finalitzat les tasques d'emplenament i ja s'estan fent els tractaments de cloració.

Els treballs de millora a l'equipament han consistit a revestir el vas de la piscina amb una capa de formigó i, al mateix temps, s'ha aprofitat per millorar l'accessibilitat a l'aigua a través d'una nova rampa i un tram d'escales.

També s'ha treballat en la millora i en el pintat de la zona de platja, un espai entre la piscina i el solàrium o la zona d'herba.

El mateix dimarts 8 de juliol es posaran a la venda els abonaments de temporada, que es podran adquirir a la taquilla de la piscina d'estiu, l'horari d'obertura de la qual serà de 10:00 a 20:00 hores i fins a les 19:30 hores a partir del 4 d'agost.

L'estiu passat, l'Ajuntament de Manlleu va decidir no obrir la instal·lació perquè aquesta tenia problemes de filtracions i pèrdues d'aigua que derivaven a un consum molt elevat en un context de sequera històrica a Catalunya. Una mesura "impopular", tal com explicava el batlle en el seu moment, però necessària per adequar i posar al dia l'equipament.

Ara, un any després, la ciutadania de Manlleu podrà tornar a gaudir de la piscina municipal d'estiu, unes instal·lacions més que necessàries per a un municipi de més de 21.000 habitants i per a passar amb més lleugeresa les altes temperatures d'aquesta època de l'any.