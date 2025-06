Prats de Lluçanès demana «mesures urgents» per millorar la seguretat viària a la C-62

La tràgica notícia de la mort d'una veïna de 52 anys de Perafita a l'eix del Lluçanès –tal com es coneix la carretera C-62- aquest dimecres ha portat l'Ajuntament de Prats de Lluçanès a actuar.

El consistori de la capital de la comarca ha adreçat una carta al director dels Serveis Territorials de Territori a la Catalunya Central, Eduard Banqueri, per reclamar "mesures urgents" que millorin la seguretat viària de la via.

En el text, l'Ajuntament expressa la seva preocupació en referència a l'elevada sinistralitat d'aquest tram de carretera que connecta diversos municipis del Lluçanès. Des de principi d'any ja hi han perdut la vida dues persones. La darrera, aquest dimecres: una veïna de 52 anys de Perafita hi ha mort després el xoc frontal amb un altre vehicle, el conductor del qual també n'ha resultat ferit crític.

Aquest darrer sinistre ha "generat preocupació entre la ciutadania i ha reobert el debat sobre l'estat d'aquesta via", diuen des del consistori, que considera "imprescindible" que el Govern de la Generalitat actuï "de manera decidia" per reduir "la perillositat" de l'eix del Lluçanès.

En aquesta línia, l'Ajuntament de Prats recorda que la C-62 és una via "molt concorreguda" tant pel que fa al trànsit local com per vehicles de pas, i que "la seva millora ha estat una reivindicació històrica dels municipis de la comarca".