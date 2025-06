La policia continua buscant l'home que va apunyalar la parella a Sant Pere de Torelló

L'home que presumptament va apunyalar la seva parella aquest dimecres a Sant Pere de Torelló també va agredir l'alcalde del poble, Jordi Fàbrega.

L'agressor, de 24 anys, va clavar un cop de puny a l'esquena de batlle, que ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra, tal com informa l'ACN.

En concret, els fets van tenir lloc dimecres al migdia en un bloc de pisos tutelats. Una dona va resultar ferida per arma blanca i va ser traslladada a l'Hospital de Vic. L'agressor va aconseguir fugir i la policia catalana continua buscant-lo.

Segons fonts properes a la investigació, la ferida de la víctima era de dies anteriors i la dona havia fet denúncies prèviament, però les havia acabat retirant.

L'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, ha explicat que van ser els mateixos veïns que van avisar els Mossos. De fet, el batlle ha relatat que diversos regidors i ell mateix havien hagut d'acudir al bloc de pisos en diverses ocasions.

Aquell dia, alertats per la situació, Fàbrega i altres regidors i tècnics de serveis socials van desplaçar-se al bloc de pisos. Quan van arribar els Mossos i l'ambulància, el presumpte agressor no hi era, però poc després d'haver-se retirat tots els efectius, va aparèixer. Va ser en aquest moment quan l'home va agredir l'alcalde, que va intentar frenar-lo. Llavors va fugir.

L'alcalde demana "canvis legislatius" perquè en casos com aquest "les mesures cautelars siguin més severes" i lamenta que ajuntaments de pobles petits com Sant Pere de Torelló no tenen mitjans per "afrontar certes situacions". De fet, Fàbrega recorda que al municipi no hi ha ni Policia Local ni Mossos.

La parella residia en un dels 19 pisos tutelats del complex residencial de les Monges, sis dels quals són gestionats pel consistori i, la resta, per la Generalitat de Catalunya.