Ferida per arma blanca una dona a Sant Pere de Torelló en un nou cas de violència de gènere

Una dona ha resultat ferida per arma blanca aquest dimecres cap a la una del migdia en un domicili de Sant Pere de Torelló. Ho ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat els Mossos d'Esquadra, que consideren el fet un cas de violència de gènere.

Els Mossos han explicat que la víctima ha estat traslladada per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital General de Vic, on agents del cos policial l'han posat sota custòdia. Malgrat les ferides, no es tem per la vida de la dona. En paral·lel, els Mossos busquen la parella de la víctima, que es considera autor de l'agressió. S'ha obert una investigació per aclarir els fets.