Sant Tomàs celebra el segon aniversari del Taller Botiga de Vic

Un projecte transformador que aposta per les capacitats, els interessos i les habilitats de les persones i fomenta el treball comunitari. Així és el Taller Botiga que Sant Tomàs té al carrer de la Riera de Vic, un espai que aquest mes de juny celebra el seu segon aniversari havent acollit desenes de persones i comercialitzant els diferents productes elaborats pels usuaris de l'entitat.

Ubicat al carrer de la Riera número 17 de Vic, el Taller Botiga de Sant Tomàs atén vuit persones i compta amb dues monitores que fan possible un espai de creació i connexió comunitària valorant tot allò que cadascú pot aportar fomentant la creativitat i la realització de les persones ateses.

Els membres de l'espai comparteixen valors com el compromís, la perseverança i el desig de sentir-se útils i valorats desenvolupant, també, accions de servei i treballs comunitaris. Un projecte "enriquidor" tant per a les persones que formen part de la Botiga com les que fan artesanies des dels centres ocupacions de Calldetenes i Manlleu, apunta el president de Sant Tomàs, Joan Casany.

Per celebrar el segon aniversari del Taller Botiga, fa uns dies es va celebrar una festa amb les persones ateses, familiars, amics i altres establiments del barri i col·laboradors.