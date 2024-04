Tira endavant la vaga convocada per UGT en el servei de recollida de residus de la Mancomunitat La Plana

La secció sindical de la UGT a la Mancomunitat La Plana ha convocat una vaga indefinida en el servei de recollida de residus que, si res no canvia durant les pròximes hores, es farà efectiva a partir d'aquest divendres 19 d'abril a les 12 de la nit. Els altres dos sindicats amb representació a l'ens supramunicipal -CCOO i la Intersindical- no hi donen suport.

D'aquesta manera, 15 municipis -Aiguafreda, Balenyà, Collsuspina, El Brull, el Figaró-Montmany, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel de Balenyà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, i Viladrau- on s'executa el servei, veuran afectada la recollida habitual d'escombraries.

Des de l'ens supramunicipal s'està treballant per definir els serveis mínims mentre duri l'aturada i recalquen que estan en constant contacte amb totes les parts implicades per mirar de redreçar la situació.

Una situació excepcional

A través d'un nota, la Mancomunitat La Plana lamenta la situació excepcional i detalla que s'està treballant conjuntament amb el govern, la direcció i el comitè de vaga perquè les afectacions siguin mínimes. Al llarg de demà divendres donaran a conèixer els serveis mínims que es realitzaran mentre duri l'aturada.

L'ens supramunicipal detalla que les negociacions amb la UGT es van reprendre aquest dimecres al Departament de Treball de la Generalitat, encara que, de moment, no hi ha acord entre les parts. També remarquen que, recentment, s'ha aprovat una millora en la relació de llocs de treball de l'ens, que inclou una millora econòmica de més de 420.000 euros, l'equiparació de sous –internament i externament en comparació amb altres administracions- i fixa una Mesa General de Negociació per seguir l'aplicació de les retribucions previstes durant aquest mandat.

Les reivindicacions de la UGT

En un comunicat emès la setmana passada, la UGT exposava els punts pels quals convocaven una vaga indefinida en la recollida de residus de la Mancomunitat a partir del 20 d'abril. En aquesta línia, consideren que la càrrega de treball és "excessiva" i critiquen que un sol operari es veu obligat a fer tasques que, normalment, haurien de realitzar dues persones.

Els empleats també denuncien que els recorreguts són molt llargs i que, per evitar que se sobrepassin les vuit hores reglamentàries de treball nocturn, han de mantenir "un ritme de treball esgotador". Tanmateix, creuen que els salaris són "notablement baixos" i acusen la direcció de "manca de transparència prèvia" i de no haver comptat amb l'opinió dels treballadors.

Mesures excepcionals

Des de la Mancomunitat es fa una crida a la col·laboració ciutadana mentre duri la vaga en el servei de recollida de residus. En aquesta línia, es fa la petició que es guardi a casa les fraccions dels materials reciclables i de la resta i que, quan aquest fet no sigui possible, utilitzar l'àrea d'emergència de residus separant les deixalles correctament.

D'altra banda, també recomanen a la població que segueixi els canals oficials de comunicació de cada ajuntament i de la mateixa Mancomunitat, des d'on s'informarà de la situació.