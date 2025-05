Tona col·loca una llamborda Stolpersteine en memòria de Marcelino Begueria

Tona ret homenatge a Marcelino Begueria, veí del municipi deportat al camp de concentració de Mauthausen, amb la col·locació d'una llamborda Stolpersteine davant de la residència on va viure.

A l'acte, celebrat la setmana passada, van participar-hi familiars; representants de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya; la directora dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Gemma Cruz; l'historiador Carles Puigferrat; alumnat de l'Institut de Tona; veïns i veïnes del municipi; l'alcalde, Lluís Ges; i l'artista alemany Gunter Demnig, impulsor del projecte Stolpersteine, per fer l'entrega simbòlica de la llamborda a la família Begueria.

El batlle tonenc destacava que "actes com aquest són imprescindibles per recordar les víctimes de la barbàrie, però també per construir una societat més justa i cohesionada". Per la seva banda, Òscar Begueria, net de Marcelino, ha volgut expressar públicament el seu agraïment a totes les persones i institucions que han fet possible aquest homenatge.