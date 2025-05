Turull, convidat d'honor a la Festa Verdaguer de Folgueroles

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha situat Jacint Verdaguer com un "referent moral i patriòtic" de Catalunya, en la glossa amb motiu de la festa del seu poble natal, Folgueroles. Turull, convidat d'aquest any, ha posat com a exemple el compromís del poeta amb Catalunya en un moment en què la llegua i la cultura estan "amenaçades". "De vegades vivim en moments en què ens ofeguem en un got d'aigua i en què molta gent convida al pessimisme. Però a Catalunya hi ha tres paraules que no existeixen en el diccionari social, econòmic i polític: 'resignació', 'renúncia' i 'rendició'", ha afirmat aquest diumenge a Folgueroles. Turull està convençut que el dia en què retorni Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, objectiu que veu "proper", se citarà Verdaguer.

Turull, convidat d'honor per glossar Verdaguer en la festa que celebra Folgueroles en honor al seu fill il·lustre i que aquest any coincideix amb el 180è aniversari del naixement, ha afirmat que la figura del poeta transcendeix la de l'escriptor i que no és només és un referent de la literatura catalana i europea del segle XIX: "És la veu eterna de la nostra ànima col·lectiva com a poble, país i nació".

Balls tradicionals de la Festa Verdaguer a Folgueroles.

L.Fíguls/ACN

El secretari general de Junts ha reivindicat que Verdaguer "va alçar la llengua catalana a la categoria de llengua literària moderna i universal" en un context, el del segle XIX, en què Catalunya "lluitava per recuperar la seva veu en mig de les ombres de la centralització de sempre". Turull ha afegit que homenatjar l'autor de L'Atlàntida no és un "gest de nostàlgia", sinó de "compromís amb la cultura i amb la llengua" en uns moments de "recentralització" o de "desnacionalització".

Turull ha aprofitat l'obra L'emigrant per referir-se a l'eventual retorn dels polítics que encara viuen a l'estranger després de marxar per l'1 d'octubre, entre els quals el president d'aleshores, Carles Puigdemont: "Estic segur que el dia en què torni el president Puigdemont, que tornarà, el dia en què tornin els exiliats, que tornaran, perquè som tossuts (...), en l'acte que es faci de retorn se citarà d'alguna manera o altra algun vers de mossèn Cinto Verdaguer".

A part d'aquestes petites referències a l'actualitat catalana més recent, Turull ha destacat com l'ha influït Verdaguer a l'hora d'estimar Catalunya. "No només escrivia poesia, escrivia pàtria", ha expressat. I encara havia dit que l'autor de Canigó no escrivia sobre muntanyes, sinó que els feia "declaracions d'amor". Prèviament a la glossa, Turull i representants municipals han fet una ofrena al monument de Jacint Verdaguer a la plaça que en porta el nom i hi ha hagut danses tradicionals.