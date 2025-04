Un de cada cinc adolescents de la Catalunya Central presenta un consum de risc d'alcohol

Un 20% de les persones adolescents de la Catalunya Central presenten un consum de risc d'alcohol, segons dades de la tercera onada del projecte DESKcohort que es van recollir durant el curs 2023-2024, han participat 8.380 nois i noies d'entre 12 i 18 anys.

Tot i la prohibició de la venda de tabac i alcohol a menors, els resultats del projecte alerten d'una elevada exposició a aquestes substàncies entorn dels centres educatius, especialment en àrees urbanes, cosa que contribueix a normalitzar-ne el consum entre les persones adolescents i minimitzar la percepció de risc d'aquests consums.

L'estudi mostra una mitjana de 33 elements vinculats a l'alcohol per centre educatiu, on destaquen establiments de venda i/o consum de begudes alcohòliques, indicis de consum a la via pública, com llaunes o ampolles de begudes alcohòliques i elements de promoció o anuncis publicitaris; i de 49 relacionats amb el tabac al voltant dels centres, destacant els indicis de consum a la via pública, principalment burilles.

Desigualtats de gènere i salut mental

Els resultats dels estudis realitzats pel grup de recerca epi4Health (UAB, UOC, UVic-UCC) també evidencien diferències importants entre nois i noies: un 37,5% de les noies enquestades presenten malestar mental, en comparació amb el 18,5% dels nois. A més, un 43,4% de les noies declaren haver patit episodis d'estrès, ansietat o depressió.