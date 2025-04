La consellera Paneque visita les instal·lacions de la comunitat energètica Balenyà Sostenible

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de la comunitat energètica Balenyà Sostenible. "Projectes com aquest són la mostra que la transició energètica i les energies renovables generen oportunitats en el territori, per a les persones i per a les empreses", ha explicat.

En aquesta línia, la consellera ha assegurat que les comunitats energètiques són una modalitat a l'alça a Catalunya. Paneque també s'ha reunit amb la cooperativa de segon grau especialitzada en comunitats energètiques OECoop (Osona Energia) amb l'objectiu de continuar avançant en el desenvolupament de comunitats energètiques a Catalunya: "Estem davant d'una revolució industrial verda i sostenible, i per tant, és molt important que la ciutadania conegui i participi d'aquests projectes comunitaris de transició energètica".

La comunitat energètica Balenyà Sostenible -reconeguda a escala europea per la seva tasca d'inclusió energètica- presta serveis de generació d'energia elèctrica mitjançant instal·lacions fotovoltaiques, de recàrrega de vehicles elèctrics i de mobilitat compartida als més de 200 socis. "Aquest projecte reuneix tots els vectors que el Govern planteja a l'hora de reduir les emissions de CO2", ha destacat la consellera, afegint que "contribueix als objectius de descarbonització que es planteja per al conjunt del país".

Tanmateix, la trobada amb els representants d'OECoop, encapçalats pel seu president, Ermen Llobet, ha servit per posar sobre la taula propostes que ajudin a estendre i generalitzar les comunitats energètiques al conjunt del país.

Aquesta entitat sense ànim de lucre agrupa en l'actualitat 47 comunitats energètiques cooperatives de tota Catalunya, a les quals dona suport en la gestió social i administrativa i proporciona accés a eines i recursos compartits, a més de ser un dels principals exponents d'aquesta nova modalitat de generar i gestionar energia.

Què són les comunitats energètiques?

Les comunitats energètiques són agrupacions de ciutadans, entitats o empreses que s'organitzen per generar i gestionar la seva pròpia energia a partir d'una instal·lació d'energies renovables.

A partir d'aquí, poden prestar diferents serveis vinculats amb l'energia, en funció dels interessos dels seus membres. Aquesta flexibilitat les converteix en una eina per empoderar les persones en la seva relació amb l'energia, ja que pot apropar a la ciutadania, a les petites i mitjanes empreses i a les administracions locals a accedir a la generació d'energia a partir de fonts renovables o a serveis energètics vinculats a la mobilitat o a la llar, entre d'altres.

Per això, les comunitats energètiques són una de les fórmules que han de contribuir a transició cap a un nou model energètic descarbonitzat, sostenible, just i participatiu.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ja ha pres diferents mesures per fomentar i incentivar aquesta figura, com ara facilitar que siguin declarades d'interès territorial estratègic per tal que tinguin prioritat en la tramitació; ha simplificat la tramitació d'instal·lacions d'autoconsum sobre cobertes; i ha impulsat la creació de la Xarxa d'Oficines Comarcals per a la Transició Energètica i de la Xarxa d'Oficines Empresarials de Transició Energètica, que entre altres tasques podran identificar i assessorar iniciatives de noves comunitats energètiques.

A més, també ultima el llançament d'un portal que agregui totes les iniciatives i ajudi la ciutadania a formar part d'alguna o a crear-ne de noves.