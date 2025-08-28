Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 29, 30 i 31 d'agost

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 29, 30 i 31 d'agost a les nostres comarques.
Viladrau: Festa Major 2025
Del 29 d'agost al 8 de setembre, Viladrau està de Festa Major, una celebració per gaudir de la cultura, les tradicions, la història i l'entorn natural del municipi. Amb un programa d'actes i activitats pensat per a tots els públics, la festivitat arrenca aquest divendres 29 d'agost amb el pregó i el procés de votació per escollir la pubilla i l'hereu.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 29 d'agost al 8 de setembre
- On? Viladrau
- Més informació
Santa Eulàlia de Riuprimer: Festa Major 2025
Santa Eulàlia de Riuprimer celebra la seva Festa Major del 28 d'agost al 8 de setembre. Aquest cap de setmana serà el torn de la festa aquàtica, una rua musical pels carrers del poble, la caminada popular, la inauguració del camp de futbol o la quina popular.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 28 d'agost al 8 de setembre
- On? Santa Eulàlia de Riuprimer
- Més informació
Folgueroles: Festa Major 2025
Del 29 d'agost al 14 de setembre, Folgueroles celebra la Festa Major 2025. Aquest divendres és el torn de Torneig de petanca; el dissabte del Torneig d'escacs, el Mossèn Quinto i festa amb discjòqueis; i el diumenge toca campionat de bitlles catalanes, ballades de sardanes i el Mossèn Bingo.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 29 d'agost al 14 de setembre
- On? Folgueroles
- Més informació
Perafita: 32a Trobada d'acordionistes
Aquest diumenge 31 d'agost se celebra a Perafita la 32a edició de la Trobada d'acordionistes. La celebració arrencarà a les 17:30 hores al pavelló municipal amb demostracions i ball.
- Què? Trobada d'acordionistes
- Quan? Diumenge 31 d'agost
- On? Perafita, Lluçanès
- Més informació
Sant Hipòlit de Voltregà: Festa Major 2025
Del 22 d'agost a l'1 de setembre, Sant Hipòlit de Voltregà està de Festa Major. Aquest cap de setmana ve marcat pel repic de campanes, el pregó, el correfoc o els concerts a La Pista del divendres; el concurs de pesca, el concurs de paelles, el concert i el ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Meravella o el sopar a la fresca de dissabte; i la missa solemne, la ballada de gegants o els concerts de diumenge.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 28 d'agost al 8 de setembre
- On? Santa Eulàlia de Riuprimer
- Més informació
Centelles: Festa Major 2025
Del 27 d'agost a l'1 de setembre també és Festa Major a Centelles. El municipi desplega un programa d'actes i activitats farcit de cultura, tradició i disbauxa, per a tots els públics i edats.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 27 d'agost a l'1 de setembre
- On? Centelles
- Més informació
Vic: De portes endins 2025
Un any més, amb l'arribada de l'estiu, la ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges -del 29 de juny al 28 de setembre- de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, la Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll.
- Què? De portes endins 2025
- Quan? Del 29 de juny al 28 de setembre
- On? Vic
- Més informació
Vic: Experiència Vicpuntzero de nit
Del divendres 11 de juliol i fins al dissabte 30 d'agost, la ciutat de Vic ofereix la possibilitat de visitar l'experiència Vicpuntzero de nit tots el divendres d'estiu. La visita guiada inclou el recorregut per l'espai Vicpuntzero, un audiovisual immersiu i la pujada al campanar de la Pietat amb l'objectiu d'oferir una visió àmplia de l'indret on va començar a gestar-se la capital d'Osona.
- Què? Vicpuntzero de nit
- Quan? De l'11 de juliol al 30 d'agost, els divendres a la nit
- On? Vic
- Més informació