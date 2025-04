Vic demana més recursos policials i l'enduriment de les lleis per combatre la multireincidència

Divendres passat va tenir lloc a Vic una nova Junta de Seguretat Local, una trobada periòdica que reuneix representants del consistori vigatà i dels diferents cossos policials que operen a la ciutat, com la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra.

La reunió, presidida per l'alcalde, Albert Castells, acompanyat de la regidora de Seguretat i Convivència, Elisabet Franquesa, va servir per posar sobre la taula diversos temes que preocupen en matèria de seguretat.

"La ciutadania ens demana informació", explicava el batlle, tot afegint que cap ciutat ni poble s'escapa de "situacions complexes", com robatoris amb força, furts o assalts a domicilis, detallava.

Castells reclamava més recursos policials, tant per Vic com per la resta de la comarca: "Com a territori, ens mereixem tenir la mateixa dotació proporcional que té l'Àrea Metropolitana". Al mateix temps, l'alcalde reivindicava, una vegada més, l'enduriment de les lleis pel que fa a la multireincidència: "Cal canviar les lleis, perquè no són prou eficients".

En aquesta línia, a Vic, hi ha una desena de persones identificades múltiples vegades. La regidora de Seguretat, Elisabet Franquesa, detallava que la tardor ha estat "molt complicada", però que és "una muntanya russa constant".