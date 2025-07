Vic es prepara per a una polèmica diada de Sant Miquels dels Sants

L'espígol tornarà a ser protagonista del 5 de juliol a Vic, la diada de Sant Miquel dels Sants, el patró de la ciutat. La seva olor perfumarà el centre històric durant la baixada del seguici de Festa Major cap a la Catedral de Sant Pere, on tindrà lloc l'ofici solemne.

Una jornada, i un seguici, carregat de tradició, història i cultura popular que, enguany, s'ha incorporat al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i, pròximament, es preveu que sigui declarat com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional.

Amb tot, enguany potser no es podrà acabar de desenvolupar amb normalitat. El motiu és que el Bisbat de Vic ha anunciat l'assistència de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola, a l'homilia.

El també arquebisbe de Valladolid -ciutat on està enterrat el sant- assistirà a la missa en el marc de la commemoració dels 400 anys de la mort de Sant Miquel dels Sants, una invitació que no ha agradat a la capital d'Osona.

Imatge d`arxiu del Seguici de Sant Miquels dels Sants, patró de la ciutat de Vic.

Oriol Clavera

Alguns dels partits polítics que configuren el consistori vigatà -ERC, CUP i Vic En Comú Podem- ja han manifestat el seu malestar per la presència del també arquebisbe de Valladolid a la capital d'Osona.

En concret, els republicans el titllen de "menysprear els drets del col·lectiu LGTBIQ+", de "negar a les dones el dret a decidir sobre el seu cos", de "callat davant els abusos sexuals dins l'Església" o de posicionar-se "en contra del dret a decidir i l'amnistia".

Per la seva banda, els comuns remarquen que "fa campanya per Vox i exigeix eleccions des de l'altar" i reiteren que la ciutat "no necessita ni sermons ni consignes de l'extrema dreta". Des de la CUP també mostren el seu rebuig a la presència d'Argüello a l'ofici de Festa Major.

Les comparses del seguici anuncien una acció de protesta

Les hores prèvies a la diada de Sant Miquel dels Sants continuen marcades pel malestar per l'assistència d'Argüello a Vic. Tant és així que, fins i tot les compreses del seguici de la Festa Major, han decidit "plantar-se" davant la seva presència i han anunciat una acció de protesta.

Ho explicaven fa unes hores a través d'un comunicat signat per les comparses dels geganters, l'Àliga i el Bou, els Sagals d'Osona i alguna de les associacions de veïns de la capital d'Osona.

En el text apunten que el president de la Conferència Episcopal Espanyola s'ha "manifestat públicament en contra dels drets i les llibertats fonamentals" amb "discursos que vulneren els drets humans, la dignitat dels col·lectius que formen part essencial del nostre teixit social i cultural i la nostra identitat nacional negant l'autodeterminació dels Països Catalans".

Pròximament, el seguici de Sant Miquel dels Sants a Vic serà declarat Festa Patrimonial d'Interès Nacional.

Oriol Clavera

Tradició, història i cultura popular

A l'espera de saber què passarà aquest dissabte 5 de juliol durant la diada de Sant Miquel dels Sants amb la polèmica de la presència d'Argüello de fons, la jornada arrencarà a les 8:00 hores del matí amb el repic de campanes de la Catedral, seguit de la Despertada musical amb la Banda de Vic a les 9:00 hores i, a partir de les 10:00 hores, la cercavila fins a la plaça Major amb la Banda de l'Escola de Música de Vic, els Grallers i Timbalers de la Ciutat, els Grallers del carrer de la Riera i els Grallers dels Sagals.

També a les 10:00 hores del matí iniciarà l'acte institucional de la diada de Sant Miquel dels Sants amb la lectura del Vers de l'espígol a la sala de plens de l'Ajuntament, enguany a càrrec de l'artesana del carrer de la Riera, Sandra Quílez.

A continuació, a les 10:15 hores, la comitiva encapçalada per l'alcalde Albert Castells iniciarà el seu recorregut pel carrer Sant Miquel fins a la plaça de la Catedral, on a les 11:00 hores tindrà lloc l'ofici solemne en honor al patró de la ciutat. A l'interior del conjunt catedralici vigatà, es donarà un dels moments més solemnes de la festivitat: el ball de l'Àliga.

El Ball de l`Àliga en una imatge de la Festa Major de Vic 2024.

Oriol Clavera

Pels volts de les 13:00 hores del migdia, un cop acabat l'ofici, la plaça de la Catedral acollirà els balls tradicionals de Festa Major. Tot fa pensar que serà en aquest moment quan les comparses despleguin l'acció de protesta que han anunicat en contra de la presència de Luis Argüello a la celebració.

La comitiva del seguici comptarà amb la participació de l'AV Sant Pere, els Grallers i Timbalers de la Ciutat, el Bou, la Mulassa, els Grallers dels Sagals d'Osona, els Cavalls Cotoners i els seus músics, el Lleó, els Gegants petits, els Grallers del carrer de la Riera, l'àliga, el Grup Sardanista Riallera, el campanile, la basílica, el penó i les borles, la relíquia, els Sagals d'Osona, la bandera de la ciutat, els heralds, els macers, el Consistori Infantil, la Banda de l'Escola de Música, la corporació municipal i els guàrdies de gala.

Per cloure la jornada que marca el punt àlgid de la festivitat, a les 20:00 hores hi haurà la Xurriacada, seguida del correfoc i, entre altres activitats, pels més agosarats la Viquina i les Barraques organitzades per la Festa Major Jove, que enguany celebren el seu 20è aniversari.