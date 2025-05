Acomiaden dos informàtics del Senat per possible espionatge a una trentena de senadors

El Senat ha expulsat dos treballadors de l'àrea d'informàtica i els ha denunciat davant la Fiscalia per haver accedit als ordinadors d'una trentena de senadors, en el que la cambra alta sospita que es tracta d'un cas d'espionatge. L'acomiadament disciplinari s'ha produït aquest dimecres, després de detectar accessos no autoritzats als fitxers digitals de diversos parlamentaris i membres del personal de la cambra per buscar informació sobre un procés de selecció.