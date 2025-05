Així ha quedat l'estructura d'alts càrrecs del Govern de Salvador Illa

Amb l'aterratge de Salvador Illa al Palau de la Generalitat, un dels focus d'interès era saber quina estructura governamental adoptaria. Els principals canvis en l'organigrama van passar per la creació de dues noves conselleries: Esports, amb Berni Álvarez al capdavant, i la de Política Lingüística, pactada amb ERC i per la qual es va escollir Francesc-Xavier Vila. Com ha quedat l'organigrama definitiu dels alts càrrecs? En resposta -a la qual ha tingut accés Nació- a una pregunta parlamentària de Junts, l'executiu indica que s'han creat 19 direccions -en part per la posada en marxa de dos departaments- i se n'ha suprimit nou, de manera que el creixement és de deu. Aquest és el detall per conselleries. En total, hi ha 178 alts càrrecs amb les dades corresponents a l'abril del 2025, segons consta en el document que ha registrat el Govern al Parlament.

Presidència (36 alts càrrecs)

En aquesta legislatura s'han creat dues noves unitats directives en aquesta conselleria. La primera és el gabinet del president, que ara té rang de secretaria general i abans estava únicament integrada per personal eventual. També s'ha posat en marxa la direcció general d'Infraestructures Digitals. El comissionat d'Estratègia i Comunicació de Presidència i del Govern, impulsada en temps de Pere Aragonès, s'ha suprimit, com també la direcció general d'Administració Digital. El 25 de setembre de l'any passat també es va suprimir la secretaria general de l'Esport i l'Activitat Física -abans a Presidència- en la reestructuració de la conselleria d'Esports. La direcció general d'Afers Religiosos, que en l'anterior legislatura penjava de Presidència, ara està sota el paraigua del departament de Justícia que lidera Ramon Espadaler.

Economia i Finances (16 alts càrrecs)

En la conselleria que comanda Alícia Romero s'ha posat en marca la direcció general d'Activitat Econòmica, i no s'ha suprimit cap unitat directiva ja existent.

Interior i Seguretat Pública (8 alts càrrecs)

No hi ha cap novetat respecte l'anterior legislatura.

Justícia i Qualitat Democràtica (10 alts càrrecs)

L'únic canvi és que assumeix la direcció general d'Afers Religiosos, abans a Presidència.

Territori, Habitatge i Transició Ecològica (20 alts càrrecs)

La conselleria que lidera Sílvia Paneque aglutina carpetes diverses i, per tant, és la que ha viscut més modificacions en l'estructura. De nova creació hi ha cinc unitats: el comissionat per a l'impuls de les Polítiques de Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i les Viles; la direcció general de Polítiques del Litoral; la direcció general d'Habitatge; la direcció general de Transició Hídrica; i la direcció general de Planejament Territorial, Projectes Estratègics i Arquitectura.

A banda, Territori ha rebut cinc unitats que provenen d'Agricultura: la secretaria de Transició Ecològica, la direcció general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, la direcció general d'Energia, la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i el consell assessor per al Desenvolupament Sostenible. S'han suprimit dues direccions generals, això sí: la d'Estratègia Territorial i la d'Agenda i Renovació Urbana.

Salut (8 alts càrrecs)

S'ha creat la direcció general de Recerca i Innovació en Salut, i s'ha suprimit la direcció general d'Estratègia, Difusió i Comunicació.

Educació i Formació Professional (12 alts càrrecs)

S'ha posat en marxa la secretaria de Formació Professional, i la resta es manté igual.

Drets Socials i Inclusió (12 alts càrrecs)

Hi ha hagut un canvi d'adsripció: ha rebut la direcció general de Migracions i Refugi, que abans depenia d'Igualtat.

Empresa i Treball (13 alts càrrecs)

S'ha creat la direcció general del Diàleg Social i s'ha tancat la direcció general d'Innovació i Economia Digital.

Igualtat i Feminisme (9 alts càrrecs)

No s'ha posat en marxa cap unitat nova, i la direcció general de Migracions i Refugi ha anat a parar a Drets Socials i Inclusió.

Unió Europea i Acció Exterior (9 alts càrrecs)

La conselleria de Jaume Duch ha activat la direcció general de Coordinació Institucional en l'àmbit de l'Acció Exterior i el comissionat per al Foment de les Polítiques Transversals Relatives a les Relacions Interpirinenques. No s'ha suprimit cap unitat ja existent.

Recerca i Universitats (6 alts càrrecs)

No hi ha hagut cap canvi respecte l'anterior legislatura.

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (9 alts càrrecs)

S'han posat en marxa la direcció general de Desenvolupament Rural i la de Regadius i Espais Agraris. Una secretaria anterior, tres direccions generals i un consell assessor s'han mogut cap a Territori.

Esports (1 alt càrrec)

En aquesta conselleria de nova creació s'hi insereix la secretaria general, que tampoc existia.

Cultura (6 alts càrrecs)

No s'ha creat cap nova unitat, i s'ha suprimit la secretaria de Política Lingüística, ara en mans de la conselleria específica creada sobre aquest àmbit.

Política Lingüística (3 alts càrrecs)

S'han posat en marxa tres noves unitats: la secretaria general, la direcció general d'Accés al Coneixement i l'Impuls del Català, i la direcció general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual.