Albares es reuneix amb Metsola per l'ús del català a l'Eurocambra: «És un pas més endavant»

El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, s'ha reunit amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per abordar, entre altres qüestions, l'ús del català, el basc i el gallec a la cambra europea. La trobada es produeix enmig de la crisi oberta entre el govern espanyol i Junts, que just aquest dijous ha anunciat que bloquejarà totes les lleis de l'executiu de Pedro Sánchez. La reunió amb Metsola la va demanar el mateix Albares fa només uns dies, segons expliquen fonts parlamentàries. A més de l'ús de les tres llengües cooficials de l'Estat, també han tractat altres temes com l'acord amb el Mercosur. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior del Govern, Jaume Duch, ha afirmat que la reunió "és un pas més endavant" per aconseguir el reconeixement de la llengua a la UE. "No puc valorar la reunió perquè no hi era, però el que puc fer és reconèixer la feina que està fent el govern espanyol i, molt especialment, el ministre Albares", ha dit en una atenció als mitjans a la Delegació del Govern davant la UE.\r\n